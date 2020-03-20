Знайдено тихого вбивцю, який ще страшніший за коронавірус

Близько 9 млн осіб передчасно вмирають по всьому світу від хвороб, викликаних забрудненням повітря. Це незрівнянно більше, ніж число жертв коронавірусу.

Як повідомляє Oxford Academic Journals, екологи використовують термін "air pollution pandemic" (пандемія забруднення повітря).

Від забруднення повітря вмирають мільйони людей pixabay.com

Накопичуючись в організмі, шкідливі мікрочастинки PM 2.5 (продукти викидів автотранспорту, вугільних електростанцій, підприємств важкої промисловості, домашнього опалення) провокують в першу чергу загострення легеневих і серцево-судинних захворювань, які і призводять до летальних наслідків.

Вчені зі Стенфордського університету підрахували, що обмежувальні заходи в Китаї на тлі спалаху COVID-19, ймовірно, врятували життя 77 тисяч осіб, які могли б загинути в результаті впливу шкідливих мікрочастинок від викидів. При цьому 73 тисячі з них – у віці понад 70 років.

Все завдяки тимчасовому зниженню забруднення після зменшення транспортної та промислової активності.

Ця цифра більш ніж в 20 разів перевищує кількість загиблих в країні через коронавірус на даний момент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, число випадків зараження коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на 19 березня перевищило 219 тисяч чоловік. На планеті вже близько 170 країн і територій, де виявили захворювання.

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