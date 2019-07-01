"Змушені!" Соловйов знайшов нахабне пояснення війні в Україні

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов назвав вторгнення Росії в Україну і втручання держави-агресора в її внутрішні справи вимушеним кроком.

Він обурився тим, що українці постійно обирають лідером того, хто не підходить Кремлю. Нахабне виправдання дій окупантів він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зухвалі випади рупор путінського режиму почав із заяви про те, що росіяни нібито чудово ставляться до українців, яких він виніс за дужки держави, зазначивши що Україна – це винятково влада.

Володимир Соловйов Скріншот відео

Український політолог Василь Вакаров заперечив йому, нагадавши, що Україна – це, перш за все, держава. У цей момент в розмову втрутився російський пропагандист-українофоб Дмитро Куликов. Він уїдливо огризнувся, що в українців немає ніякої держави.

"Як це немає? Знову починаємо?! Вже закінчувати пора, а ми знову починаємо", – обурився на його репліку Вакаров.

Однак на сторону Куликова тут же встав Соловйов, який і видав свій спіч, що виправдовує злочини Російської Федерації.

"Слухайте, ви нам розповідаєте, що треба закінчувати з 1991 року! Ми змушені займатися вашими проблемами. Змушені! Ви кожного разу не здатні обрати жодної розумної людини вами керувати", – висловився головний пропагандист Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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