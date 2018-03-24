Змітала все на своєму шляху: в Росії зійшла потужна лавина

У російському Приельбруссі лавина накрила частину автостоянки на галявині Азау.

"О 09:20 надійшло повідомлення про те, що в Ельбруського районі на автомобільну стоянку на галявині Азау мимовільно зійшла лавина", - повідомили в прес-службі Головного управління МНС Росії по Кабардино-Балкарії.

За попередньою інформацією, люди і об'єкти інфраструктури не постраждали. Оперативної черговий Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону повідомив агентству "Інтерфакс", що невідомо, чи знаходяться в машинах, які опинилися під снігом, люди.

"Лавина волога, йшла повільно, частина машин зрушила, частина розкидала, але скільки-то поховано під снігом. Зараз рятувальники розкопують, ведуть опитування людей. Під лавиною приблизно половина стоянки", - розповів черговий.

За словами керівника прес-служби Головного управління МНС Росії по КБР Кантемира Берова, під снігом, попередньо, виявилося 15 машин.

"За результатами опитування людей зниклих не виявлено, так що, припускаємо, що загиблих і постраждалих від цієї лавини немає", - зазначив Беров.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше відомий сноубордист дивом вижив під лавиною.