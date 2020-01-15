Зміна клімату вб'є тисячі людей: з'явився лякаючий прогноз

Підвищення середньої температури на два градуси Цельсія через глобальне потепління на Землі може привести до близько 2100 додаткових смертей щороку в одних тільки США.

До такого висновку прийшли вчені Імперського коледжу Лондона, Колумбійського університету і Гарвардського університету, передає "Лента.ру". Відзначається, що була вивчена кількість смертей від травм у кожному штаті і окрузі материкової частини США за винятком Гавайських островів і Аляски в період з 1980 по 2017 роки.

Паралельно з ними фахівці відстежували незвичайні зміни в температурі повітря протягом 38-річного періоду.

Глобальне потепління Ілюстрація

"Виявилося, що підвищення температури повітря приводило до більшої кількості смертей серед молодих людей, безпосередньою причиною яких були транспортні пригоди, самогубства, утоплення і насильство. При цьому найбільш вразливою групою є чоловіки, на яких припадає 1200 з 1600 додаткових смертей, пов'язаних з підвищенням температури повітря на 1,5 градуса Цельсія", – йдеться в публікації.

За версією вчених, спекотна погода змушує людей більше часу проводити на вулиці, що збільшує ймовірність нещасних випадків.

Як писав OBOZREVATEL, Всесвітня метеорологічна організація ООН заявила, що нинішнє десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію.

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