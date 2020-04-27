ЗМІ повідомили, що Росія готувала гучне вбивство в Європі: у Путіна відповіли "качкою"

До столиці Чехії за дипломатичним паспортом нібито прибув співробітник російської спецслужби, щоб отруїти мера Праги Зденека Гржіба та голову адміністрації 6-го району столиці Ондржея Колара.

Як пише місцеве видання Respekt, з цією метою російський спецагент привіз із собою отруту рицин.

Зазначається, що чеські спецслужби дізналися про прибуття росіянина та розглядали його як потенційну небезпеку. Через що обох політиків взяли під охорону поліції. У мерії пояснили це тим, що за міським головою було помічено стеження.

ЗМІ повідомили про замах на мера Праги

Зауважимо, що раніше Колар постановив знести в Празі пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву, а Гржіба підписав рішення про перейменування площі перед посольством Росії на честь убитого російського політика Бориса Нємцова.

У Кремлі вже назвали інформацію про російського агента "газетною качкою".

"Ми не в курсі взагалі цього розслідування... Схоже на чергову качку. Нам взагалі нічого не відомо про жодні розслідування", – повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Чехії обурилася через напад на посольство країни в Москві. Будівлю закидали димовими шашками й вивісили на огородженні банер "Стоп фашизму".

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