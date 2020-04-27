Головна Новини
27 квітня • оновлено в 16:50
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

ЗМІ повідомили, що Росія готувала гучне вбивство в Європі: у Путіна відповіли "качкою"

2.3т
Читати матеріал російською

До столиці Чехії за дипломатичним паспортом нібито прибув співробітник російської спецслужби, щоб отруїти мера Праги Зденека Гржіба та голову адміністрації 6-го району столиці Ондржея Колара.

Як пише місцеве видання Respekt, з цією метою російський спецагент привіз із собою отруту рицин.

Зазначається, що чеські спецслужби дізналися про прибуття росіянина та розглядали його як потенційну небезпеку. Через що обох політиків взяли під охорону поліції. У мерії пояснили це тим, що за міським головою було помічено стеження.

ЗМІ повідомили про замах на мера Праги

ЗМІ повідомили про замах на мера Праги

Зауважимо, що раніше Колар постановив знести в Празі пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву, а Гржіба підписав рішення про перейменування площі перед посольством Росії на честь убитого російського політика Бориса Нємцова.

У Кремлі вже назвали інформацію про російського агента "газетною качкою".

"Ми не в курсі взагалі цього розслідування... Схоже на чергову качку. Нам взагалі нічого не відомо про жодні розслідування", – повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Чехії обурилася через напад на посольство країни в Москві. Будівлю закидали димовими шашками й вивісили на огородженні банер "Стоп фашизму".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Чехія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
7
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Черкашин Евгений
Черкашин Евгений
Бредятина.Если бы хотели то отравили бы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли близько 3 мільйонів осіб, загинули – більше 205 тисяч.

  • Статистика коронавірусу в Україні різко змінилася: в лідерах нова область.

  • Італія виявила новий спосіб передачі коронавірусу: під загрозою цілі міста.

  • У Китаї сполошилися через новий спалах COVID-19: звинувачують Росію.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги