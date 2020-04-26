Головна Новини
26 квітня • оновлено в 10:14
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

ЗМІ назвали причину передсмертного стану Кім Чен Ина

1.1т
Читати матеріал російською

Лікар, який проводив операцію на серці лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, не зміг закінчити хірургічні маніпуляції в установлені терміни.

Це нібито й стало можливою причиною передсмертного стану північнокорейського диктатора. Так пише японський журнал Shukan Gendai, посилаючись джерело в медичних колах.

За його словами, керівник КНДР під час чергової поїздки країною відчув себе зле і його доставили в найближчу лікарню для надання медичної допомоги. Водночас у Пекін було направлено прохання надіслати бригаду кваліфікованих лікарів.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

taiwannews.com.tw

Зазначається, що стан Кім Чен Ина був "настільки загрозливим", що операцію зі стентування серцевих кровоносних судин довірили місцевому лікарю. Підкреслюється, що така нескладна хірургічна процедура може бути завершена приблизно за одну хвилину.

"Але хірург настільки хвилювався, що у нього буквально тремтіли руки. Крім того, у нього не було досвіду подібних операцій на огрядних пацієнтах. У результаті йому знадобилося майже вісім хвилин, за які лідер Північної Кореї перейшов у вегетативний стан", – цитує видання слова джерела.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

  • У Північній Кореї відреагували на гучні чутки про нібито смерть лідера країни Кім Чен Ина після невдалої операції на серці, заявивши, що вони не мають під собою ніяких підстав.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Марина Ліснічук
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
Теги
ЗМІ політика
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куралесов Вася
Куралесов Вася
а дед пуй падохнет как людоед джугашвилли, в бункере в луже собственной мочи...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги