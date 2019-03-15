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Злиття з Росією не буде? Білорусь жорстко відповіла на плани Путіна

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Білорусь буде розвивати інтеграційні об'єднання виключно при збереженні суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та врахуванні її національних інтересів.

Про це заявив голова Ради Республіки Національних зборів Білорусі Михайло Мясникович під час виступу в парламенті 15 березня, говорячи про майбутнє Білорусі в Союзній державі і Євразійському економічному союзі, передає "Інтерфакс".

"Хочу звернути увагу на актуальність питань співвідношення національного і наднаціонального права з урахуванням подальшого вдосконалення права Євразійського економічного союзу і союзного будівництва Білорусі та Росії. Це нова функція і Національних зборів, і Конституційного Суду", - сказав Мясникович.

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"Незаперечним повинен залишатися принцип консенсусу в ухваленні рішень про просування шляхом союзного будівництва та врахування національних інтересів", - додав спікер.

Злиття з Росією не буде? Білорусь жорстко відповіла на плани Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший глава парламенту Білорусі Станіслав Шушкевич звинуватив президента Олександра Лукашенка в тому, що країна перетворюється на "колонію Росії".

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Білорусь
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