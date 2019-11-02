"Зима та весна будуть складними!" Ар'єв попередив Україну про небезпеку через "зраду" Макрона

Франція в якості одного з лідерів Європи намагається "злити" Україну, оскільки президент Еммануель Марон хоче догодити вимогам президента Росії Володимира Путіна.

Про це в Facebook написав ексдепутат Верховної Ради Володимир Ар'єв. За його словами, Макрон хоче діяти в угоду Путіна за рахунок територіальної цілісності України в Криму та на Донбасі.

Еммануель Макрон independent.co.uk

"У 1919 році Франція, як фактичний лідер Антанти, злила Україну, тому що прем'єр-міністр Клемансо боявся посилення більшовицької Росії і хотів догодити вимогам Денікіна і Польщі за рахунок нашого права на самовизначення. Зараз ситуація гірша", – підкреслив політик.

Тепер президент Зеленський повністю грає в одну гру з Макроном, причому лідер Франції від України хоче тільки поступок Кремлю, впевнений Ар'єв. При цьому Макрон хоче "задовольнити свої нереальні фантазії перетягнути РФ на Європейську сторону і відірвати від Китаю", зазначає він.

"Макрон сам бере участь в гібридної війні Росії, коли в своїх заявах робить двозначні і несправедливі закиди стосовно українців-нелегалів", – впевнений Ар'єв.

Зараз ситуація нагадує 1919 рік, коли країна розділена між групами впливу на Сході і Заході. Тому і Зеленському і Макрону слід вивчити уроки історії і наслідки помилок своїх попередників, коли нічого бажаного не отримали, але потім значно більше втратили, резюмує Ар'єв.

"Войовничій меншості" потрібно знову готуватися відбивати Україну від нових нападів, до яких ворог готується давно, і робити все можливе, щоб не дати Зеленському злити країну, свідомо чи через відсутність голови на плечах – це вже не важливо. Важливо вистояти. Зима і весна будуть складними", – стверджує політик.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Міністерство закордонних справ України запросило посла Франції для роз'яснень скандальної заяви президента Еммануеля Макрона про "українські банди".

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