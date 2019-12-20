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20 грудня • оновлено в 21:06
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"Жыве Беларусь!" У Мінську знову розгорілися протести проти Путіна. Фото і відео

1.9т
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У п'ятницю, 20 грудня, в столиці Білорусі Мінську на тлі переговорів президента країни Олександра Лукашенка з лідером Росії Володимиром Путіним розгорілися нові протести проти інтеграції двох держав.

Тисячі людей вийшли на вулицю міста з яскравими плакатами і прапорами. Фото і відео з місця подій з'явилися в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Колони сформувала в основному молодь. Мітингувальники також вирішили створити живий ланцюг.

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У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

Twitter Selvestor Vivat

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

Telegram-канал "Білорусь головного мозку"

Як уточнюється в Telegram-каналі "Білорусь головного мозку", білоруси вийшли з протестом, незважаючи на масові залякування по телефону і пропагандистські сюжети на ТБ.

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

Telegram-канал "Білорусь головного мозку"

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

Telegram-канал "Білорусь головного мозку"

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

Telegram-канал "Білорусь головного мозку"

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

Telegram-канал "Білорусь головного мозку"

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

Twitter Selvestor Vivat

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

Примітно, що на проросійський мітинг, який також анонсували в столиці Білорусі, так ніхто і не прийшов.

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7-8 грудня Мінськ також накрили протести проти інтеграції з Росією.

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Читайте всі новини по темі "Союзна держава" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Союзна держава
Особи
Олександр Лукашенко Володимир Путін
Місце
Білорусь
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Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Значит, газ и нефть этим скотам по мировым ценам и запрет на их товары. Через полгода на коленях приползут в Кремль...))
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
С флагом ВМФ СССР зачетный протест против объедение двух стран )))
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
То, что лишняя хромосома токсична и постоянно медленно прирастает новыми "процветающими" и не признанными кусками территорий белорусы поняли, молодцы, далеко не все хотят вступать в эту клоаку...
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