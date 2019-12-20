"Жыве Беларусь!" У Мінську знову розгорілися протести проти Путіна. Фото і відео

У п'ятницю, 20 грудня, в столиці Білорусі Мінську на тлі переговорів президента країни Олександра Лукашенка з лідером Росії Володимиром Путіним розгорілися нові протести проти інтеграції двох держав.

Тисячі людей вийшли на вулицю міста з яскравими плакатами і прапорами. Фото і відео з місця подій з'явилися в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Колони сформувала в основному молодь. Мітингувальники також вирішили створити живий ланцюг.

У Мінську розгорілися протести проти Путіна Twitter Selvestor Vivat

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна Telegram-канал "Білорусь головного мозку"

Як уточнюється в Telegram-каналі "Білорусь головного мозку", білоруси вийшли з протестом, незважаючи на масові залякування по телефону і пропагандистські сюжети на ТБ.

У Мінську розгорілися протести проти Путіна Telegram-канал "Білорусь головного мозку"

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна Telegram-канал "Білорусь головного мозку"

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

У Мінську розгорілися протести проти Путіна Telegram-канал "Білорусь головного мозку"

У Мінську розгорілися протести проти Путіна Telegram-канал "Білорусь головного мозку"

У Мінську розгорілися протести проти Путіна Twitter Selvestor Vivat

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

Примітно, що на проросійський мітинг, який також анонсували в столиці Білорусі, так ніхто і не прийшов.

У Мінську розгорілися протести проти Путіна

Колона протестувальників повертається на Жовтневу площу. pic.twitter.com/S4F3tufPS5 - Onliner.by (@OnlinerBY) December 20, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7-8 грудня Мінськ також накрили протести проти інтеграції з Росією.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал