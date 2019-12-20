"Жыве Беларусь!" У Мінську знову розгорілися протести проти Путіна. Фото і відео

У п'ятницю, 20 грудня, в столиці Білорусі Мінську на тлі переговорів президента країни Олександра Лукашенка з лідером Росії Володимиром Путіним розгорілися нові протести проти інтеграції двох держав.
Тисячі людей вийшли на вулицю міста з яскравими плакатами і прапорами. Фото і відео з місця подій з'явилися в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Колони сформувала в основному молодь. Мітингувальники також вирішили створити живий ланцюг.
У Мінську розгорілися протести проти Путіна
Twitter Selvestor Vivat
У Мінську розгорілися протести проти Путіна
У Мінську розгорілися протести проти Путіна
Telegram-канал "Білорусь головного мозку"
Як уточнюється в Telegram-каналі "Білорусь головного мозку", білоруси вийшли з протестом, незважаючи на масові залякування по телефону і пропагандистські сюжети на ТБ.
У Мінську розгорілися протести проти Путіна
Telegram-канал "Білорусь головного мозку"
У Мінську розгорілися протести проти Путіна
У Мінську розгорілися протести проти Путіна
Telegram-канал "Білорусь головного мозку"
У Мінську розгорілися протести проти Путіна
У Мінську розгорілися протести проти Путіна
У Мінську розгорілися протести проти Путіна
У Мінську розгорілися протести проти Путіна
Telegram-канал "Білорусь головного мозку"
У Мінську розгорілися протести проти Путіна
Telegram-канал "Білорусь головного мозку"
У Мінську розгорілися протести проти Путіна
Twitter Selvestor Vivat
У Мінську розгорілися протести проти Путіна
Примітно, що на проросійський мітинг, який також анонсували в столиці Білорусі, так ніхто і не прийшов.
У Мінську розгорілися протести проти Путіна
Колона протестувальників повертається на Жовтневу площу. pic.twitter.com/S4F3tufPS5- Onliner.by (@OnlinerBY) December 20, 2019
Багато сьогодні вийшло білорусів. Так тримати, і буде 100 000! # Мінськ Живе Білорусь! pic.twitter.com/OWa34jbktg- 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_ יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@ herooftheday10) December 20, 2019
Живе Білорусь! pic.twitter.com/eUEfoP1bI5- Анатоль Наўмовіч (@naumpag) December 20, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, 7-8 грудня Мінськ також накрили протести проти інтеграції з Росією.
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