После осуждения знаменитого американского политического консультанта-республиканца Пола Манафорта, многие спрашивают, почему политические консультанты из США так высоко ценятся и "востребованы" не только в Украине, но и во всем мире? Почему все кандидаты высшего уровня в каждой стране – от президентов до мэров – ищут мудрости от американских политтехнологов?

Правдив самый простой ответ: потому что американские политические консультанты – лучшие в мире. И вот почему: в 2016 году США потратили более $6,800,000,000 только на выборы в Конгресс и Белый дом. Если бы мы включили расходы на кампанию на местных и государственных выборах США, то, вероятно, получили бы общую цифру порядка $9 млрд. на все политические кампании в 2016 году. Для сравнения, весь совокупный бюджет периода 2006-2009 годов всех партий Германии, крупнейшего демократического источника затрат на выборы (после Соединенных Штатов), составлял всего $2 млрд. Более того, политический рынок США имеет относительно небольшое регулирование (особенно по сравнению со странами Европейского союза): у американских руководителей кампаниями есть и деньги, и дружественные законы, необходимые им для создания новых технологий и подходов к победе.

Политические кампании - это постоянно развивающаяся область с новыми способами убеждать избирателей ежегодно. Американские политтехнологи, всегда имеющие в рукаве новейшие проверенные стратегии, знают, как победить те политические партии, которые используют устаревшие или отсталые подходы. Бывший редактор Financial Times , и глава BBCДжеймс Хардинг написал в своей превосходной книге " Alpha Dogs " о росте международной консалтинговой фирмы из США SawyerMiller, которая работала в более чем сорока странах, начиная с 1970-х годов. Тем не менее, много воды утекло, как и самиSawyerMiller, и на сегодняшний день у нас есть новые имена, выигравшие выборы по всей земле, в том числе и в Украине (помимо Пола Манафорта). Во всех этих случаях консультанты успешно направили кандидатов, у которых было мало шансов выиграть, на победу, используя подходы, совершенно новые для избирателей: следовательно, они дают им конкурентное преимущество перед оппонентами.

Некоторые, очень глупым образом, утверждают, что иностранные консультанты "не имеют достаточных знаний о X стране/культуре, чтобы давать нам советы". Это абсолютный абсурд для всех, кто серьезно разбирается в том, как действуют политические кампании. Во-первых, профессионал поймет, что все важные решения принимаются в отношении социологических данных (которые основаны исключительно на математике) и выполняются совместно с местными представителями кампании. Совершенной противоположностью этому слуху является тот факт, что кандидат с большей вероятностью выиграет с американским консультантом, чем с консультантом из любой другой страны: просто потому, что у американца, который работает на международных выборах, уже есть годы избирательного опыта чисто в США, и во время этих лет на кампании были потрачены десятки миллионов долларов, чтобы проверить, какие стратегии работают лучше всего. Это та же причина, почему американская медицина является лучшей в мире: много денег доступно для развития лучших мировых технологий, а старые, второстепенные подходы отбрасываются.

Победа всегда остается популярной, и поэтому так же всегда вокруг политических кампаний будет создана целая индустрия. Таким образом, до тех пор, пока кандидаты будут продолжать добиваться победы, мы будем видеть, что на выборах во всем мире станут появляться новые американские политические консультанты. Как говорится в американской политике: "В жизни есть только две категории людей: победители и проигравшие. И жизнь слишком коротка, чтобы терять время с проигравшими".