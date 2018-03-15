"Живцем спалюють у топці": стало відомо, як ГРУ вчиняє зі зрадниками

З майбутніми співробітниками Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії проводиться спеціальна робота.

Саме тому випадки зради в середовищі ГРУ набагато рідші, ніж в інших подібних структурах РФ, - сказав "Обозревателю" екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

За його словами, свого часу у Військовій академії Радянської Армії (нині - Військова академія Міністерства оборони РФ. - Ред.), де готують співробітників військової розвідки, першокурсникам показували повчальний фільм про те, як у ГРУ вчиняють зі зрадниками. "Зрадника привозять у котельню, укладають і живцем спалюють у топці", - повідомив генерал.

"Таким чином їм дають зрозуміти, що чекає зрадників. Щоб ті, хто потрапляє в ГРУ, розуміли: якщо хтось стане на шлях зради, він закінчить саме так", - додав він.

За словами Романенка, в ГРУ фіксується менша в порівнянні з іншими спецслужбами кількість зрад завдяки двом факторам: жорсткому відбору та подібній виховній роботі з майбутніми співробітниками.

Він також нагадав про те, що в Росії має місце конкуренція спецслужб, і випадки зради істотно впливають на імідж тієї чи іншої структури.

"До речі, Путін кадебіст і ГРУшник", - зауважив генерал.

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