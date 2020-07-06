Жителів Азербайджану попередили про критичну ситуацію через COVID-19

Президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав жителів країни бути готовими до найкритичнішої ситуації через епідемію коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

При цьому голова держави запевнив, що все під контролем, незважаючи на зростання темпу захворюваності, передають РИА Новости.

Також Алієв звернув увагу на необхідність будівництва додаткових лікарень модульного типу.

"Якщо раніше вважали, що десять модульних лікарень буде достатньо, то зараз потрібно ще десять. Ми маємо бути готовими до найкритичнішої ситуації", – сказав президент.

Алієв зазначив, що фахівці радяться щодо обмежувальних заходів. За його словами, хоч ситуація і стабілізувалася в країні, поки зарано говорити про позитивну динаміку.

"Кількість заражених поки більша за тих, що одужали. Це навантаження для нашої охорони здоров'я. Поки не можна прогнозувати, коли ми пом'якшимо карантин. Всі заходи з боку держави ухвалені з перших днів", – сказав глава держави.

На думку лідера Азербайджану, головною причиною зростання захворюваності є безвідповідальність громадян.

За даними на 6 липня, в країні підтверджено 20 837 випадків зараження. При цьому 12 182 пацієнта одужали і 258 померли.

Статистика захворюваності коронавірусом в Азербайджані worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Азербайджані за добу виявлено 513 випадків коронавірусу, ще 8 пацієнтів померли.