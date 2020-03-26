Індія запровадила загальнодержавний карантин, намагаючись уповільнити поширення коронавірусу. Зокрема, людям заборонили виходити зі своїх будинків.

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Обмеження, які набрали чинності 25 березня, попередньо, триватимуть 21 день. Водночас індійці, які працюють із поденною оплатою і перебувають майже на межі виживання, заявили, що зіткнуться із великими труднощами, повідомляє ВВС.

Зазначається, що Індія, населення якої становить 1,3 мільярда людей, повідомила про понад 560 підтверджених випадки коронавірусу і 10 смертей. Водночас оголошення, яке прем'єр Нарендра Моді зробив ввечері 24 березня, означає, що люди не зможуть заробляти гроші протягом наступних трьох тижнів. А багатьом із них забракне їжі вже за декілька днів.

Індія опинилася на межі виживання через коронавірус

"Я заробляю 600 рупій (8 доларів) на день, маю годувати п'ятьох людей. За декілька днів у нас закінчиться їжа. Я знаю ризики коронавірусу, але не можу дивитися, як голодують мої діти", – розповів Рамеш Кумар, який підробляє на ринку, зазначивши: навряд чи хтось тепер найме його на роботу, але все ж він вирішив ризикнути.

Зазначається, що в подібній ситуації опинилися мільйони інших робітників із поденною оплатою.

Уряди декількох штатів, зокрема Уттар-Прадеш на півночі, Керала на півдні та столиця країни Делі, пообіцяли здійснити грошові перекази на рахунки таких робітників. Однак виникають і логістичні проблеми.

В Індії ввели жорсткий карантин через коронавірус bbc.com

За даними Міжнародної організації праці, щонайменше 90% робочої сили Індії працюють у тіньовому секторі економіки – охоронці, прибиральники, рикші, вуличні торговці, збирачі сміття та хатні працівники. Більшість не мають пенсій, лікарняних, оплачуваної відпустки чи будь-якого виду страхування. Багато хто не має банківських рахунків і задовольняє усі свої щоденні потреби за готівку.

В Індії ввели жорсткий карантин через коронавірус bbc.com

"Усі уряди мають діяти блискавично, бо ситуація змінюється щодня. Нам треба організувати великі комунальні кухні та доставляти їжу людям, яким її бракує. Ми маємо роздавати готівку, рис та пшеницю – незалежно від того, хто з якого штату походить", – заявив колишній головний міністр штату Утар-Прадеш Ахілеш Ядав.

В Індії ввели жорсткий карантин через коронавірус bbc.com

Індійські залізниці теж припинили усі пасажирські перевезення до 31 березня. Хоча за кілька днів до оголошення карантину сотні тисяч заробітчан їхали у забитих поїздах із міст, у яких зафіксували спалах хвороби – Делі, Мумбаї та Ахмедабада – до своїх сіл у штатах Уттар-Прадеш та Біхар.

Це підвищило ризик розповсюдження інфекції, і експерти побоюються, що найближчі два тижні стануть для Індії критичними.

"Я почуваюся безпорадним. Боюся, що голод вб'є багатьох із нас швидше за коронавірус", – каже Мохаммед Сабір, який керує крихітним магазинчиком у Делі.

Водночас зазначається, що деякі індійці досі навіть не чули про коронавірус.

В Індії ввели жорсткий карантин через коронавірус bbc.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Індія до 15 квітня анулювала всі туристичні візи на тлі поширення у світі епідемії коронавірусу COVID-19. Відповідне рішення було ухвалене під час зустрічі групи міністрів після того, як у країні різко зросли випадки небезпечного захворювання.

А з опівночі 25 березня Індія, в якій живе 1,3 млрд осіб, повністю закрила кордони на в'їзд і виїзд на три тижні для боротьби з коронавірусом.

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