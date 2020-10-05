Жириновський із погрозами закликав Україну, Вірменію, Азербайджан і Білорусь "повернутися додому" в Росію

Глава Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський закликав приєднати до РФ Україну, Білорусь, Вірменію та Азербайджан.

Пропагандистську заяву політик зробив в ефірі радіо "Комсомольская правда". Жириновський вважає, що таким чином країни повернуться "додому".

"Вимагати, наполягати, набрати туди інших послів і сказати, що в разі загострення великої війни ми вам допомогти не зможемо. І ви загинете", – сказав політик, додавши загрозу: нібито в іншому випадку ці країни "роздеруть на частини".

Пропагандист заявив, що Білорусь "заберуть поляки і литовці", Україну "роздерибанять німці, румуни та інші сусіди". Про військову агресію РФ в Україні Жириновський очікувано не згадав.

"Туреччина та Іран роздерибанять Південний Кавказ і так далі. Від вас пір'я одне залишиться. Негайно в Росію! Негайно додому!" – сказав лідер ЛДПР.

Крім того, він запропонував відправити російську армію на території цих держав, а також змусити турецькі війська відійти на тисячу кілометрів від кордонів Вірменії та Азербайджану.

"Те ж саме на заході – Прибалтика й інші режими. На тисячу кілометрів! Не можете, тоді ми допоможемо іншим, які ваші столиці перетворять на купу попелу і так далі", – пригрозив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Жириновський неодноразово потрапляв у скандали з безглуздими заявами. Нещодавно він сказав, що США перестануть існувати як держава через 15-20 років.