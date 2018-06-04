Жила розкішно серед зірок: росіянка видавала себе за мільйонерку в Нью-Йорку

Відома в колах меценатів, девелоперів, художників і редакторів популярних американських видань Анна Делві виявилася шахрайкою з Росії Анною Сорокіною.

27-річна дівчина кілька років вела світське життя в США. Одним своїм знайомим вона розповідала, що її батько дипломат, іншим - нафтовик. Вона планувала разом з іншими інвесторами відкрити клуб і центр сучасного мистецтва, запевняючи, що у неї є 25 млн доларів, але потрібно ще стільки ж, пише Рідус з посиланням на New York Magazine.

Рідус

Відомі фінансисти і юристи, наприклад, Джоел Коен, який розслідував шахрайства Джордана Белфорт - героя фільму "Вовк з Уолл-стріт", вірили їй на слово. Деякі навіть просили City National Bank надати їй велику позику, під приводом того, що у Делві є рахунки в швейцарському банку.

Дівчина вела розкішний спосіб життя. Вона оселилася у відомому бутік-готелі в Нью-Йорку в лютому 2017 року. Номер там коштує 400 доларів добу. Вона залишала працівникам готелю чайові в розмірі ста доларів. Незабаром вона стала поводитися в готелі як господиня.

Про все це розповіла працівниця готелю Нефф Девіс, з якої Делві зблизилася. Вона допомагала влаштовувати їй звані вечері і організувати зустрічі з топ-менеджерами відомих компаній, спортсменами і знаменитостями. Анна Делві проводила час в компанії актора Маколея Калкіна і американського мільйонера Мартіна Шкрелі.

У деяких її знайомих виникали питання про її походження. Дівчина запевняла, що вона родом з Німеччини, ось тільки володіла вона німецьким неідеально.

Але навіть коли Анна стала іноді просити своїх знайомих оплатити їй номер в готелі або таксі, але потім забувала повернути борг, у них це не викликало підозр. Друзі дівчини думали, що вона настільки багата, що просто не пам'ятає про такі "дрібниці".

Репутація заможної пані похитнулася, коли Делві не надала при заселенні в готель номер банківської карти. Вона заборгувала за проживання 30 тисяч доларів.

Через якийсь час вона все ж оплатила номер, але так і не показала номер кредитки, тому її виставили з готелю. Тоді вона попросилася пожити у свого тренера. Згодом її знайомим стало ясно, що дівчина заборгувала багатьом. Коли два готелі звинуватили її в несплаті, почалося розслідування.

З'ясувалося, що насправді Делві звуть Ганною Сорокіною. Вона народилася в Росії, але коли їй було 16 років, її сім'я переїхала до Німеччини. Батько працював водієм і великих грошей у Сорокін не водилося. У 2011 році Анна переїхала в Лондон, де почала вчитися в коледжі, але незабаром кинула навчання і оселилася в Парижі. Звідти вона махнула в США, де за допомогою махінацій і нечистих на руку знайомих взяла 200 тисяч доларів в кредит, який не збиралася повертати.

Анну Сорокіну заарештували в Малібу і пред'явили звинувачення в великих крадіжках. Зараз дівчина чекає суду в Нью-Йорку.

"Я прекрасно проводила час", - заявила Сорокіна ЗМІ.

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