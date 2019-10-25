Жертви і розруха: Францію залило рекордними опадами. Фото і відео

Південь Франції накрили шалені повені, загинули щонайменше три людини. Негода затопила десятки будівель.
У МВС Франції заявили, що сильні дощі зараз рухаються в напрямку північної Корсики, повідомляє BBC. Протягом останніх трьох днів особливо сильні шторми пронеслися по півдню Франції, ставши причиною трьох смертей і завдавши серйозної шкоди регіону (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку докінця).
Покинути свої будинки були змушені сотні людей. Зливи та сильний вітер обрушилися на країну в кінці минулого тижня. В результаті розгулу стихії підтопленими виявилися десятки будівель.
Францію накрила повінь
Скріншот відео
"Дощ триває і зараз йде на східному узбережжі Верхньої Корсики. Всі повинні зберігати пильність", - додали у міністерстві внутрішніх справ Франції.
У місті Безьє випало 198 мм опадів всього за шість годин у середу вранці – це обсяг опадів двомісячної норми. У Еро, за даними синоптиків, за 24 години випало 240 мм дощу. Це 50-річний рекорд.
Близько 2 тисяч пожежників і рятувальників були направлені до регіону, де ріки вийшли з берегів, перекрили дороги і завдали значних збитків.
Storms batter southern France, flooding some towns— Iranpressnewsagency (@iranpress_news) 24 октября 2019 г.
Storms and heavy rain lashed through southern France on Wednesday (October 23), causing flooding strong enough to sweep away cars in some towns in the region.#Storms #rain #France #iranpress #ایران_پرس pic.twitter.com/1c1l82eKmK
Sometimes it’s raining a little bit heavier in #Fitou 😎#fitou#rain#nature#france#mediterranean https://t.co/f734qjxTg8 pic.twitter.com/IrJPKZdkHd— hagen@fimidi.com (@hagengraf) 24 октября 2019 г.
No sewage system will handle this amount of rain and hail. This is france btw, and same thing everywhere where it's raining heavily right now https://t.co/LAh9z7GxcU— arkin (@arkina11) 24 октября 2019 г.
Повінь у Франції
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Повінь у Франції
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Повінь у Франції
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Повінь у Франції
ctv.by
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