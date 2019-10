Жертви і розруха: Францію залило рекордними опадами. Фото і відео

Південь Франції накрили шалені повені, загинули щонайменше три людини. Негода затопила десятки будівель.

У МВС Франції заявили, що сильні дощі зараз рухаються в напрямку північної Корсики, повідомляє BBC. Протягом останніх трьох днів особливо сильні шторми пронеслися по півдню Франції, ставши причиною трьох смертей і завдавши серйозної шкоди регіону (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку докінця).

Покинути свої будинки були змушені сотні людей. Зливи та сильний вітер обрушилися на країну в кінці минулого тижня. В результаті розгулу стихії підтопленими виявилися десятки будівель.

"Дощ триває і зараз йде на східному узбережжі Верхньої Корсики. Всі повинні зберігати пильність", - додали у міністерстві внутрішніх справ Франції.

У місті Безьє випало 198 мм опадів всього за шість годин у середу вранці – це обсяг опадів двомісячної норми. У Еро, за даними синоптиків, за 24 години випало 240 мм дощу. Це 50-річний рекорд.

Близько 2 тисяч пожежників і рятувальників були направлені до регіону, де ріки вийшли з берегів, перекрили дороги і завдали значних збитків.

Storms batter southern France, flooding some towns Storms and heavy rain lashed through southern France on Wednesday (October 23), causing flooding strong enough to sweep away cars in some towns in the region. #Storms #rain #France #iranpress #ایران_پرس pic.twitter.com/1c1l82eKmK

No sewage system will handle this amount of rain and hail. This is france btw, and same thing everywhere where it's raining heavily right now https://t.co/LAh9z7GxcU