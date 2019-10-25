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25 жовтня • оновлено в 11:09
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Жертви і розруха: Францію залило рекордними опадами. Фото і відео

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Південь Франції накрили шалені повені, загинули щонайменше три людини. Негода затопила десятки будівель.

У МВС Франції заявили, що сильні дощі зараз рухаються в напрямку північної Корсики, повідомляє BBC. Протягом останніх трьох днів особливо сильні шторми пронеслися по півдню Франції, ставши причиною трьох смертей і завдавши серйозної шкоди регіону (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку докінця).

Покинути свої будинки були змушені сотні людей. Зливи та сильний вітер обрушилися на країну в кінці минулого тижня. В результаті розгулу стихії підтопленими виявилися десятки будівель.

Францію накрила повінь

Францію накрила повінь

Скріншот відео

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"Дощ триває і зараз йде на східному узбережжі Верхньої Корсики. Всі повинні зберігати пильність", - додали у міністерстві внутрішніх справ Франції.

У місті Безьє випало 198 мм опадів всього за шість годин у середу вранці – це обсяг опадів двомісячної норми. У Еро, за даними синоптиків, за 24 години випало 240 мм дощу. Це 50-річний рекорд.

Близько 2 тисяч пожежників і рятувальників були направлені до регіону, де ріки вийшли з берегів, перекрили дороги і завдали значних збитків.

Повінь у Франції

Повінь у Франції

ctv.by

Повінь у Франції

Повінь у Франції

ctv.by

Повінь у Франції

Повінь у Франції

ctv.by

Повінь у Франції

Повінь у Франції

ctv.by

Як писав OBOZREVATEL, у Японії через наближення тайфуну "Хагібіс" почався ураган.33 особи загинули, більше 170 постраждали, 15 осіб залишаються зниклими безвісти.

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Франція
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