"Жертва революції": у США розповіли, як хотіли прибрати Шокіна. Відео

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін повинен був покинути свою посаду, щоб "Україна вижила".

Таке бажання виявляли в Адміністрації президента США Барака Обами. Про це розповів ексдержсекретар Штатів Джон Керрі, передає "Голос Америки".

"Я можу вам сказати, як держсекретар США, я був глибоко залучений в це питання. Все в нашій адміністрації хотіли відставки того прокурора. Від Обами до держсекретаря і віце-президента всі над цим працювали. Посол ... Ми знали: для того, щоб Україна вижила і вийшла переможцем з революції, після Майдану, вони повинні були його позбутися. Вони так і зробили", – заявив американський дипломат.

Джон Керрі про Шокіна: "Ми знали: для того, Щоби Україна віжіла, и Вийшла переможця Із революції, после Майдану, смороду малі его здихатися." pic.twitter.com/1Ge5Lnt0vw - голоc Амepікі (@chastime) February 2, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2018 року колишній віце-президент США Джозеф Байден хвалився, як завдяки його наполегливості в Україні за шість годин звільнили генпрокурора Шокіна. Байден вимагав у Петра Порошенка звільнити Шокіна, а інакше відмовлявся підписати документ про кредитні гарантії для України від США на мільярд доларів.

Пізніше Шокін дав інтерв'ю адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джуліані. Сам Шокін заявив, що пов'язана з Байденом газовидобувна компанія Burisma займалася відмиванням грошей в Україні і по ній нібито було кілька виробництв.

Також Шокін розповів, як його отруїли ртуттю у вересні 2019 року, що мало не призвело до його смерті.

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