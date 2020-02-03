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3 лютого • оновлено в 10:06
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"Жертва революції": у США розповіли, як хотіли прибрати Шокіна. Відео

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Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін повинен був покинути свою посаду, щоб "Україна вижила".

Таке бажання виявляли в Адміністрації президента США Барака Обами. Про це розповів ексдержсекретар Штатів Джон Керрі, передає "Голос Америки".

"Я можу вам сказати, як держсекретар США, я був глибоко залучений в це питання. Все в нашій адміністрації хотіли відставки того прокурора. Від Обами до держсекретаря і віце-президента всі над цим працювали. Посол ... Ми знали: для того, щоб Україна вижила і вийшла переможцем з революції, після Майдану, вони повинні були його позбутися. Вони так і зробили", – заявив американський дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2018 року колишній віце-президент США Джозеф Байден хвалився, як завдяки його наполегливості в Україні за шість годин звільнили генпрокурора Шокіна. Байден вимагав у Петра Порошенка звільнити Шокіна, а інакше відмовлявся підписати документ про кредитні гарантії для України від США на мільярд доларів.

Пізніше Шокін дав інтерв'ю адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джуліані. Сам Шокін заявив, що пов'язана з Байденом газовидобувна компанія Burisma займалася відмиванням грошей в Україні і по ній нібито було кілька виробництв.

Також Шокін розповів, як його отруїли ртуттю у вересні 2019 року, що мало не призвело до його смерті.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Барак Обама Джон Керрі Віктор Шокін
Місце
США
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Как на убой вывели свiдомо MAHДАйнутую отapy и теперь что то хрюкают об отсутствии гос переворота и НЕ граждaрckой вoйнe/
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Wick John
Wick John
Иваненко Виталий, ч ещё они хрюкают что нерабы
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