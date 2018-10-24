''Жахливий злочин'': саудівський принц вперше прокоментував убивство Хашоггі в Туреччині

Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман Аль Сауд вперше виступив із приводу вбивства журналіста Джамаля Хашоггі в Туреччині.

За його словами, влада Саудівської Аравії співпрацює з турецьким слідством для справедливості в цій справі, передає "Інтерфакс".

"Це жахливий злочин для всіх підданих Саудівської Аравії. І я вірю, що він болісно відгукнувся для всіх у всьому світі. Це злочин, який не можна виправдати. Сьогодні Саудівська Аравія проводить усі можливі законні дії, щоб завершити розслідування, співпрацювати з владою Туреччини і домогтися того, щоб винні постали перед судом", - сказав принц.

Король Салман і наслідний принц із сім'єю Хашоггі Al-Hadath

За його словами, співпраця Туреччини та Саудівської Аравії унікальна, але багато хто хоче використовувати цю ситуацію для того, щоб вбити клин між країнами.

"Ми доведемо всьому світові, що дві країни співпрацюють, щоб домогтися того, щоб зловмисники постали перед судом, і восторжествувала справедливість", - сказав він.

Король Салман і наслідний принц із сім'єю Хашоггі Al-Hadath

З ініціативи наслідного принца також відбулася телефонна розмова з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Вони обговорили подальші кроки для з'ясування обставин убивства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хашоггі значився зниклим безвісти після того, як увійшов до будівлі консульства у Стамбулі 2 жовтня. Пізніше з'явилася інформація, що він міг бути жорстоко вбитим на території диппредставництва.

Туреччина заявила, що отримала записи вбивства з Apple Watch журналіста. У результаті влада Саудівської Аравії визнала цей факт, однак уточнила, що це сталося під час бійки. Протягом двох тижнів вони відкидали звинувачення.

Крім того, правоохоронці знайшли фрагменти тіла журналіста в колодязі на території консульства. Саудівська влада дозволила криміналістам досліджувати об'єкт на території диппредставництва в рамках розслідування.