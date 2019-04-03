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Жах Путіна: НАТО проведе грандіозні військові навчання в Чорному морі

1.6тЧитати матеріал російською

Із 5 по 13 квітня країни НАТО проведуть у Чорному морі масштабні військові навчання "Sea Shield 2019".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Румунії, в територіальних водах якої пройде частина заходів.

Відзначається, що кораблі з Румунії, Болгарії, Канади, Греції, Нідерландів і Туреччини будуть здійснювати спільні бойові процедури проти загроз підводної, надводної та протиповітряної оборони, адаптованих до типів загроз, що виникають у Чорноморському регіоні.

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Sea Shield 2018

Sea Shield 2018

riafan.ru

У відпрацюванні вигаданого сценарію, спрямованого на планування і проведення Операції з реагування на кризи відповідно до мандату Резолюції Ради Безпеки ООН у контексті обстановки безпеки, яка характеризується симетричними й асиметричними загрозами, візьмуть участь близько 2000 військовослужбовців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Чорне море прибуло ударне угруповання кораблів НАТО з трьох країн.

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Місце
Румунія
Тег
НАТО
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
США абсолютно не боятся пУтинский режим и делают то, что считают нужным - это поведение сильного, а пУтин, как загнанный под шконку петушок, продолжает держать Россию в позе раком.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Маринов Михаил, Конечно конечно, вот только почему то они в "украинский" Крым нос не суют почему то. Наверно не считают нужным, ага.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
"корабли из Румынии, Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов" Cвидомые, вы реально тупы в своих вечных перемогах О кораблях Румынии и Болгарии а также аналогичных им мелкопоместных княжествах- это в аналы шароварного идиотизма. Но у Канады весь флот состоит всего из 2-ух минных тральщиков и на вооружении больше нет НИЧЕГО. Связавшись с свидомыми натовцы заразились шароварным слабоумием. Но не исключён вариант и обратной реакции)
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Отмечается, что корабли из Румынии, Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции будут осуществлять ..." А ШО БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УКРОКОРАБЛИ? :-)))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Трубицын Александр, будут выполнять роль мешеней в натуральную величину.
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