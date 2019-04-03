Жах Путіна: НАТО проведе грандіозні військові навчання в Чорному морі

Із 5 по 13 квітня країни НАТО проведуть у Чорному морі масштабні військові навчання "Sea Shield 2019".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Румунії, в територіальних водах якої пройде частина заходів.

Відзначається, що кораблі з Румунії, Болгарії, Канади, Греції, Нідерландів і Туреччини будуть здійснювати спільні бойові процедури проти загроз підводної, надводної та протиповітряної оборони, адаптованих до типів загроз, що виникають у Чорноморському регіоні.

Sea Shield 2018 riafan.ru

У відпрацюванні вигаданого сценарію, спрямованого на планування і проведення Операції з реагування на кризи відповідно до мандату Резолюції Ради Безпеки ООН у контексті обстановки безпеки, яка характеризується симетричними й асиметричними загрозами, візьмуть участь близько 2000 військовослужбовців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Чорне море прибуло ударне угруповання кораблів НАТО з трьох країн.

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