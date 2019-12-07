"Жах нового тисячоліття": в Італії занепокоїлися через важливі фактори, що впливають на життя

Експерти інституту соціально-економічних досліджень Censis опублікували 53-й звіт про соціальне становище в Італії. Вони досліджували інтенсивність використання смартфонів, зв'язок рівня зайнятості та доходів населення, а також "ефект Грети Тунберг" в італійських школах.

Як повідомляє La Repubblica, дослідження, зокрема, показало, як широке використання "розумних" мобільних телефонів за останні десять років сформувало бажання і звички італійців.

Як відзначили експерти, в 2018 році кількість мобільних телефонів перевищила кількість телевізорів: у кожній родині в середньому 4,6 мобільні пристрої. Зокрема, в італійських будинках налічується 43,6 мільйони смартфонів і 42,3 мільйони телевізорів. Тривожить той факт, що більше половини населення країни (50,9%) перевіряють телефон як перший жест вранці або останнє заняття ввечері перед сном.

Використання смартфона ТСН

"Жахом нового тисячоліття, здається, стало бути без заряду: 25,8% з тих, хто володіє смартфоном, що не виходять з дому без зарядного пристрою", – відзначається в матеріалі.

Другим фактором, який був досліджений експертами інституту, стала зайнятість. Вони прийшли до висновку, що збільшення зайнятості в 2018 році і в перші місяці 2019 року є "блефом", який не приносить доходу і зростання. Так, від початку кризи до 2018 року заробітна плата працівників впала більш ніж на 1000 євро в рік. У зв'язку з цим молоді італійці залишають країну в пошуках роботи. Це явище називають "мізки-втікачі".

Експерти навели конкретні цифри за регіонами. Отже, найбільше кваліфікованих молодих людей покинули такі області: Ломбардія (-24 000), Сицилія (-13 000), Венето (-12 000), Лаціо (-11 000) та Кампанія (-10 000).

Молоді ж люди, які залишилися в країні, підвищують рівень екологічної свідомості завдяки "ефекту Грети Тунберг". Так, 73,9% з 1012 директорів шкіл, опитаних Censis, вважають, що рівень екологічної етики в школах виріс. У навчальних закладах популяризується оптимізація витратних матеріалів, повторне використання та утилізація відходів, скасування торговельних автоматів у школах зі здоровим харчуванням. Є також багато проєктів, націлених на скасування використання пластмаси в школі і багато іншого.

Як відомо, Грета Тунберг – школярка зі Швеції, юна екоактивістка, яка дала початок глобальному молодіжному руху на захист клімату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в італійській Венеції 1 грудня пройшов референдум, на якому вирішувалося питання автономії і відділення від материкового промислового центру Местре.

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