Серійний лікар-вбивця згодовував тіла жертв крокодилам: з його вини загинуло 50 осіб

В Індії спіймали 62-річного серійного вбивцю Девендра Шарма (Devender Sharma), який згодовували тіла своїх жертв крокодилам. З його вини загинули близько 50 осіб.

Про це повідомило видання CNN. У 1995 році Девендра Шарма став жертвою шахраїв і розорився. З тих пір він заробляв на життя злочинами: спочатку торгував підробленими газовими балонами, потім працював на чорному ринку органів і, за його власним визнанням, провів більше 125 нелегальних операцій з пересадки нирки.

У штаті Уттар-Прадеш Шарма і його спільники займалися розбоєм. Він викликав таксі, просив відвезти його в відокремлене місце і там вбивав водія. Щоб замести сліди, тіло кидали у водойму з крокодилами, а машину продавали. Пізніше Шарма зізнався, що з його вини загинули близько 50 таксистів. Кожне вбивство приносило йому близько 270 доларів (у 2004 році ця сума відповідала 28 тисячам рублів).

У 2004 році Шарму заарештували і засудили до довічного ув'язнення, проте в січні 2020 року тимчасово відпустили на свободу. Він повинен був повернутися через 20 днів, але так і не зробив цього. Втікача знайшли через шість місяців. 62-річний Шарма поїхав в Делі, одружився на вдові і не планував повертатися за ґрати.

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