"Абсолютне нахабство!" Ображений на Путіна президент Чехії придумав, як помститися

Президент Чехії Мілош Земан, відомий своєю симпатією до лідера Росії Володимира Путіна, заявив, що може відмовитися від запрошення в Москву на святкування 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.

Своєю позицією він поділився в інтерв'ю порталу Parlamentnilisty.cz, яке було опубліковано у четвер, 27 грудня.

Як з'ясувалося, Земана образило висловлювання російських дипломатів про придушення "Празької весни". Так, у МЗС РФ виступили проти визнання 1 серпня Днем пам'яті жертв вторгнення і подальшої окупації (ЧССР) військами Варшавського договору в 1968 році.

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"Це, звичайно, абсолютне нахабство. Деякий час назад я прийняв запрошення президента Путіна відсвяткувати 75-ту річницю перемоги у Другій світовій війні, і тепер я думаю про те, щоб взагалі не їхати туди чи, що ймовірніше, відправитися туди і сказати росіянам: "А чи треба святкувати цю річницю?" – розлютився у відповідь Земан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що вирішить, чи їхати в Москву на святкування 75-річниці Перемоги лише після розмови з лідером України Володимиром Зеленським.

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