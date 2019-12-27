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27 грудня • оновлено в 23:28
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"Абсолютне нахабство!" Ображений на Путіна президент Чехії придумав, як помститися

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Президент Чехії Мілош Земан, відомий своєю симпатією до лідера Росії Володимира Путіна, заявив, що може відмовитися від запрошення в Москву на святкування 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.

Своєю позицією він поділився в інтерв'ю порталу Parlamentnilisty.cz, яке було опубліковано у четвер, 27 грудня.

Як з'ясувалося, Земана образило висловлювання російських дипломатів про придушення "Празької весни". Так, у МЗС РФ виступили проти визнання 1 серпня Днем пам'яті жертв вторгнення і подальшої окупації (ЧССР) військами Варшавського договору в 1968 році.

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Президент Чехії зібрався помститися Путіну

"Це, звичайно, абсолютне нахабство. Деякий час назад я прийняв запрошення президента Путіна відсвяткувати 75-ту річницю перемоги у Другій світовій війні, і тепер я думаю про те, щоб взагалі не їхати туди чи, що ймовірніше, відправитися туди і сказати росіянам: "А чи треба святкувати цю річницю?" – розлютився у відповідь Земан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що вирішить, чи їхати в Москву на святкування 75-річниці Перемоги лише після розмови з лідером України Володимиром Зеленським.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Путін Мілош Земан
Місце
Чехія
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Николаев Олег
Николаев Олег
ну и пошёл накуй
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Да ладно... Путин пообещает им место поближе к нему - и поедут!
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