Зеленський зустрінеться з Путіним: ЗМІ назвали точну дату

Саміт у "нормандському форматі", в рамках якого повинні зустрітися президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський, планується на 9 грудня в Парижі.
Про це з посиланням на владу Франції у п'ятницю, 15 листопада, повідомляє Bloomberg.
За даними канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона, він пройде в Парижі. Відзначається, що в ньому візьмуть участь лідери Франції, Росії, Німеччини та України.
Зеленський зустрінеться з Путіним у Парижі
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися у рамках саміту країн "нормандської четвірки" вже в кінці поточного місяця – 24 або 26 листопада.
У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.
При цьому посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться в кінці листопада.
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