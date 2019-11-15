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15 листопада • оновлено в 17:41
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Зеленський зустрінеться з Путіним: ЗМІ назвали точну дату

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Саміт у "нормандському форматі", в рамках якого повинні зустрітися президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський, планується на 9 грудня в Парижі.

Про це з посиланням на владу Франції у п'ятницю, 15 листопада, повідомляє Bloomberg.

За даними канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона, він пройде в Парижі. Відзначається, що в ньому візьмуть участь лідери Франції, Росії, Німеччини та України.

Зеленський зустрінеться з Путіним у Парижі

Зеленський зустрінеться з Путіним у Парижі

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися у рамках саміту країн "нормандської четвірки" вже в кінці поточного місяця – 24 або 26 листопада.

  • У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.

  • При цьому посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться в кінці листопада.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Еммануель Макрон
Місце
Франція
Тег
нормандський формат
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Захаров Дмитрий
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