Зеленський поговорив із новим прем'єром Великобританії: подробиці

У понеділок, 5 серпня, президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Відзначається, що Зеленський привітав Джонсона з переконливою перемогою на нещодавніх виборах лідера Консервативної партії Великобританії.

Джонсон і Зеленський

Глава України також висловив подяку британському уряду за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також допомогу нашій країні в здійсненні реформ і посиленні обороноздатності.

Зеленський і Джонсон також обговорили подальшу співпрацю двох країн, зокрема після виходу Великобританії зі складу ЄС. Лідери домовилися про інтенсифікацію контактів на вищому рівні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 липня Джонсон офіційно вступив на посаду глави британського уряду.

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