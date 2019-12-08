Зеленський-Путін, бій перший: усе, що потрібно знати про зустріч у Парижі

У понеділок, 9 грудня, у Парижі (Франція) відбудеться знакова історична зустріч у "нормандському форматі". На кону – врегулювання ситуації на Донбасі.

У рамках цих заходів відбудеться і особиста розмова президента України Володимира Зеленського з лідером РФ Володимиром Путіним. Уже з'явився погодинний розклад переговорів.

Отже, OBOZREVATEL зібрав все, що потрібно знати напередодні історичної події.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Яка обстановка в Україні

Напередодні зустрічі, 8 грудня, в Києві на Майдані Незалежності пройшла акція протесту проти капітуляції України "Червоні лінії для Зе" . Кількість учасників акції досягала від орієнтовно 5 тисяч на початку до майже 15 тисяч осіб у кінці заходу.

Опозиційні політики заявили, що напередодні зустрічі у "нормандському форматі" владі України потрібно нагадати про "червоні лінії" щодо Донбасу. На думку "Голосу", "Батьківщини" і "ЄС", Володимиру Зеленському ні в якому разі не слід йти на компроміс із Кремлем у таких питаннях, як зміна європейського курсу України, можлива федералізація держави, деоккупація і повернення Криму.

До вечора акція протесту розгорнулася ще й на Банковій. Представники руху "Ні – капітуляції" почали акцію "Нічний дозор", яка супроводжувалася протистоянням з силовиками.

Активісти пообіцяли залишатися під ОП аж до закінчення 9 грудня саміту в "нормандському форматі" у французькому Парижі. Допустили також перетворення акції в безстрокову.

Чого чекає Зеленський від зустрічі з Путіним

У студії політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 6 грудня Зеленський так охарактеризував свої очікування:

"Я хочу точно розуміти, що якщо ми йдемо по "Мінську", то – обмін (скільки,"всіх на всіх", тому що ви знаєте, там є списки узгоджених і не узгоджених, скільки людей ми можемо повернути додому і коли). Друге питання – хто несе відповідальність за [зрив] припинення вогню".

"Мені дуже хочеться вірити, що і Німеччина, і Франція будуть нас підтримувати", – додав він.

При цьому Зеленський сказав, що побоюється невизначеності.

"Єдине, за що нервую: просто зустрілися, побачилися і сказали: "Так, ми плануємо". Я дуже не люблю нерезультативності будь-яких переговорів. Це єдине, чого я боюся", – зізнався глава держави.

Зеленському, правда, вже почали згадувати його зухвалі висловлювання, які він робив ще до перемоги на виборах. Так, у мережі з'явилося відео, записане після першого туру, в якому тоді ще кандидат в президенти Володимир Зеленський говорив, що скаже Володимиру Путіну під час першої зустрічі.

Що пропонує Кремль

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що сама зустріч президентів уже є позитивним моментом, проте не більше.

"Очевидно, що угоди не буде, і ніхто не очікує ніякої угоди. Це було б завищеними очікуваннями, від чого ми, до речі, дуже енергійно застерігаємо", – сказав він.

При цьому Пєсков додав, що "можливо, буде прийнято якийсь документ" за підсумками саміту.

"Це необов'язковий документ. Але в будь-якому випадку, в ньому можна очікувати, що будуть зафіксовані якісь точки, за якими є спільне розуміння", – додав він.

За його словами, на саміті буде "предметне і фахове обговорення" врегулювання конфлікту на Донбасі. "Уже за підсумками можна буде щось говорити", – підкреслив представник Кремля.

Що можуть підписати президенти в Парижі

Як повідомляють ЗМІ, учасники "нормандського саміту" в особі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини можуть підписати за його підсумками 9 грудня рамковий документ, основою якого стане "формула Штайнмайєра".

У ньому нібито будуть викладені кроки для політичного врегулювання на території тимчасово окупованого Донбасу.

"При цьому за основу буде взята так звана "формула Штайнмайєра", яку погодила раніше Контактна група. Передбачається комплекс кроків щодо її подальшої імплементації сторонами з тим, щоб запустити у регіоні політичний процес шляхом проведення місцевих виборів під міжнародним контролем після надання окремим районам Донбасу особливого статусу з перспективою його подальшого закріплення на постійній основі після публікації звіту про проведення виборів БДІПЛ ОБСЄ ", – розповіло джерело "Інтерфакс-Україна".

У той же час, за повідомленнями ЗМІ, документ не містить конкретних кроків у частині негайної передачі Києву контролю над ділянкою кордону на Донбасі.

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