Зеленський просив про допомогу: стала відома нова деталь у скандалі з Трампом

Адміністрація Дональда Трампа чинила тиск на президента України Володимира Зеленського ще до дзвінка 25 липня, і він шукав способи виходу з цієї ситуації.

Як пише Associated Press з посиланням на обізнані джерела, американські чиновники вимагали від Києва почати розслідування стосовно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена.

Заначається, що на початку травня поточного року співробітників посольства США в Україні, зокрема й тодішню послиню Марі Йованович, повідомили про зустріч із Зеленським. Під час бесіди глава держави нібито просив порад щодо подальших кроків.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп "ТСН"

Джерела стверджують, що Зеленський був стурбований тим, що Трамп і наближені до нього люди намагалися нього вплинути й змусити втрутитися у президентські вибори у США в 2020 році.

Щоправда, офіційно президент України продовжує наполягати на тому, що тиску не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневої розмови між президентом США Дональдом Трампом і главою України Володимиром Зеленським.

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