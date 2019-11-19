Зеленський просив про допомогу: стала відома нова деталь у скандалі з Трампом

Адміністрація Дональда Трампа чинила тиск на президента України Володимира Зеленського ще до дзвінка 25 липня, і він шукав способи виходу з цієї ситуації.
Як пише Associated Press з посиланням на обізнані джерела, американські чиновники вимагали від Києва почати розслідування стосовно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена.
Заначається, що на початку травня поточного року співробітників посольства США в Україні, зокрема й тодішню послиню Марі Йованович, повідомили про зустріч із Зеленським. Під час бесіди глава держави нібито просив порад щодо подальших кроків.
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"ТСН"
Джерела стверджують, що Зеленський був стурбований тим, що Трамп і наближені до нього люди намагалися нього вплинути й змусити втрутитися у президентські вибори у США в 2020 році.
Щоправда, офіційно президент України продовжує наполягати на тому, що тиску не було.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
У процесі розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа.
Водночас Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американською демократичною партією є державним переворотом.
Також Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Покази за зачиненими дверима першими дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі та експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневої розмови між президентом США Дональдом Трампом і главою України Володимиром Зеленським.
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