"Зеленський покладе край!" Трамп зробив нову заяву про скандал зі стенограмою

Заява президента України Володимира Зеленського про відсутність тиску на нього з боку лідера США має покласти край черговому "полюванню на відьом".

Про це у своєму Twitter написав американський президент Дональд Трамп. За його словами, скарга співробітника ЦРУ на його телефонну розмову з Зеленським 25 липня "повністю відрізняється і суперечить його справжній розмові з новим президентом України".

"Розмова з новим і дуже хорошим президентом України, який розповів "Фейковим Новинам", в ООН, що він не піддавався будь-якому тиску з мого боку, в тій чи іншій формі, повинна сама по собі покласти край новому і останньому "полюванню на відьом". Інші вже перетворилися у ніщо!" – стверджує Трамп.

How do you impeach a President who has created the greatest Economy in the history of our Country, entirely rebuilt our Military into the most powerful it has ever been, Cut Record Taxes & Regulations, fixed the VA & gotten Choice for our Vets (after 45 years), & so much more? ...