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29 вересня • оновлено в 14:06
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"Зеленський покладе край!" Трамп зробив нову заяву про скандал зі стенограмою

19.3т Читати матеріал російською

Заява президента України Володимира Зеленського про відсутність тиску на нього з боку лідера США має покласти край черговому "полюванню на відьом".

Про це у своєму Twitter написав американський президент Дональд Трамп. За його словами, скарга співробітника ЦРУ на його телефонну розмову з Зеленським 25 липня "повністю відрізняється і суперечить його справжній розмові з новим президентом України".

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Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

"Розмова з новим і дуже хорошим президентом України, який розповів "Фейковим Новинам", в ООН, що він не піддавався будь-якому тиску з мого боку, в тій чи іншій формі, повинна сама по собі покласти край новому і останньому "полюванню на відьом". Інші вже перетворилися у ніщо!" – стверджує Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Олександр Зеленько Володимир Зеленський
Місце
США
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
зеленский иуда мы его скинем через 4 года-гарантирую-правда украины
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
"Заявление президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии давления на него со стороны лидера США должно положить конец очередной "охоте на ведьм"." Ну, это уж, как бабушка Хиллари скажет...
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Мир Миру
Мир Миру
Якщо Зеленський НЕ ВИЗНАЄ корупційних дій у цій справі, то не отримає від Трампа коштів з особистих причин. Якщо Зеленський ВИЗНАЄ, то НІХТО не дасть грошей, можливий вийняток - Росія. Для Зеленського склалась унікальна ситуація, щоб визначитись, з якого боку тиск найбільший.
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