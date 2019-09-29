"Зеленський покладе край!" Трамп зробив нову заяву про скандал зі стенограмою

Заява президента України Володимира Зеленського про відсутність тиску на нього з боку лідера США має покласти край черговому "полюванню на відьом".
Про це у своєму Twitter написав американський президент Дональд Трамп. За його словами, скарга співробітника ЦРУ на його телефонну розмову з Зеленським 25 липня "повністю відрізняється і суперечить його справжній розмові з новим президентом України".
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Розмова з новим і дуже хорошим президентом України, який розповів "Фейковим Новинам", в ООН, що він не піддавався будь-якому тиску з мого боку, в тій чи іншій формі, повинна сама по собі покласти край новому і останньому "полюванню на відьом". Інші вже перетворилися у ніщо!" – стверджує Трамп.
How do you impeach a President who has created the greatest Economy in the history of our Country, entirely rebuilt our Military into the most powerful it has ever been, Cut Record Taxes & Regulations, fixed the VA & gotten Choice for our Vets (after 45 years), & so much more? ...- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 вересня 2019 р
How do you impeach a President who has created the greatest Economy in the history of our Country, entirely rebuilt our Military into the most powerful it has ever been, Cut Record Taxes & Regulations, fixed the VA & gotten Choice for our Vets (after 45 years), & so much more? ...- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 вересня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL
25 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером США Дональдом Трампом.
Нещодавно в США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий Дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привела до початку процедури імпічменту у американців.
Імпічмент Трампа також підтримала його колишній опонент на виборах в 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".
Також колишній віцепрезидент Штатів Джо Байден відповів на скандал навколо Трампа і Зеленського.
Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.
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