Говорили про Донбас: Зеленський домовився про співпрацю з Ердоганом

У середу, 6 листопада, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє пресслужба глави держави. Вони обговорили підготовку до проведення в Києві чергового засідання Стратегічної ради високого рівня.
Лідери відзначили взаємну налаштованість на посилення співпраці на всіх напрямках.
Ердоган нагадав про незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також привітав вчинені кроки щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Зеленський поговорив по телефону з Ердоганом
president.gov.ua
Також було наголошено на важливості активізації переговорів про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Туреччиною.
Зеленський привітав участь турецьких компаній на виставці "Зброя та безпека-2019", а також наголосив на важливості українсько-турецького співробітництва в оборонній сфері.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 серпня Зеленський відвідав з офіційним візитом Туреччину, де особисто поговорив з Ердоганом.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал