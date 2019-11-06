Говорили про Донбас: Зеленський домовився про співпрацю з Ердоганом

У середу, 6 листопада, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє пресслужба глави держави. Вони обговорили підготовку до проведення в Києві чергового засідання Стратегічної ради високого рівня.

Лідери відзначили взаємну налаштованість на посилення співпраці на всіх напрямках.

Ердоган нагадав про незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також привітав вчинені кроки щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зеленський поговорив по телефону з Ердоганом president.gov.ua

Також було наголошено на важливості активізації переговорів про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Туреччиною.

Зеленський привітав участь турецьких компаній на виставці "Зброя та безпека-2019", а також наголосив на важливості українсько-турецького співробітництва в оборонній сфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 серпня Зеленський відвідав з офіційним візитом Туреччину, де особисто поговорив з Ердоганом.

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