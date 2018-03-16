"Зброя масового ураження": вчений розповів про "отруту Скрипаля"

Колишній співробітник засекреченого при СРСР Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології (ДНДІОХТ) Віл Мірзоянов назвав отруту "Новачок", якою отруїли російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля, зброєю масового ураження.

"Так ("Новачок" - це зброя масового ураження. - Ред.). Це було його призначення. Зрозумійте, тоді в СРСР все робилося в ім'я оборони Батьківщини. Хоча Батьківщина ніколи не визнавала, що розробляє хімзброю. Все було абсолютно секретно. З точки зору навіть радянського закону нас нібито не було, ми були поза правовими рамками. При цьому нам говорили, що страшна хімзброя є і у американців, і у англійців, і у французів, тому і нам треба її мати", - сказав він в інтерв'ю "Новій Газеті".

За словами Мірзоянова, радянським вченим говорили, що "на вогонь треба відповідати вогнем".

"Поступово я став шукати відповіді на запитання - а навіщо нам це? Ділився з деякими своїми знайомими. Один товариш, полковник, пояснив: мовляв, хімзброя - це, по-перше, зовсім не зброя, а годівниця для чиновників. По-друге, навіть в бою від неї страждають зовсім не солдати противника, тому що вони, як правило, мають хімзахист, а страждає мирне цивільне населення. І я почав приходити до думки, що беру участь у функціонуванні якоїсь мафії", - зізнався екс-співробітник ДНДІОХТ.

Він зазначив, що в той час ніхто в інституті не замислювався, якої шкоди могла завдати велика кількість хімічної зброї.

"Проводили і виробляли, чим більше, тим краще, чим більше вбивче, тим теж краще. Такий був принцип. Щодо шкоди - можна порахувати таким чином: смертельна концентрація VX або ХОВ-33 дорівнює 0,05 мг на кілограм ваги; у "Новачка" - 0,01 мг; у зарину - 0,2 мг", - розповів Мірзоянов.

"Новачок" на певному етапі почали тестувати на тваринах.

"Спочатку тестували на мишах, потім на кроликах і на собаках. Внутрішньовенно, повітряно-крапельним шляхом, розпиленням. І кожен раз відбувається аналіз потужності отруйної речовини. Були випробування і в реальних умовах. Завантажували речовину на носій, і потім десь її скидали, а потім рахували, скільки убитих собак, кроликів. За результатами Міноборони давало оцінку, чи можна ту чи іншу речовину прийняти на озброєння Радянської армії. Після успішних випробувань в Нукусі, наприклад, був прийнятий "Новачок", це сталося вже в 1988 році" , - повідомив учений.

"Ми робили її для армії. Але знали, що інтерес до неї виявляли і в КДБ. У них була своя потужна лабораторія, оснащена найсучаснішим на той момент обладнанням. Коли я очолював в інституті відділ протидії іноземним технічним розвідкам, моїм заступником якраз був начальник цієї лабораторії КДБ. Ми, звичайно, працювали під ними. Хлопці з КДБ приходили до нас, ми співпрацювали, але нас вони ніколи не запрошували в свою лабораторію, і я не повинен був знати, де вона навіть знаходиться", - резюмував він.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь у грубій формі заявила про провокації.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася з Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальну відповідь на рішення Лондона.