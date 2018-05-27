Збиралася стати матір'ю: з'ясувалася несподівана деталь про Юлію Скрипаль

Дочка російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля Юлія перед отруєнням активно готувалася стати матір'ю.

Про цю особисту деталь розповіла її двоюрідна сестра Вікторія Скрипаль, яка живе в Росії, пише "Комсомольская правда".

Відзначається, що отруєна в Солсбері дівчина нібито саме закінчувала ремонт у своєму будинку в РФ і збиралася зробити в ньому дитячу кімнату.

Юлія Скрипаль ТАСС

Як відомо, обранця Юлії Скрипаль звали Степан, проте він пропав відразу після її потрапляння в лікарню. За словами Вікторії Скрипаль, він не виходить на зв'язок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня Юлія Скрипаль дала перше інтерв'ю після отруєння. Вона заявила, що сподівається на повернення на батьківщину.