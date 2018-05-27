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Збиралася стати матір'ю: з'ясувалася несподівана деталь про Юлію Скрипаль

3.4тЧитати новину російською

Дочка російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля Юлія перед отруєнням активно готувалася стати матір'ю.

Про цю особисту деталь розповіла її двоюрідна сестра Вікторія Скрипаль, яка живе в Росії, пише "Комсомольская правда".

Відзначається, що отруєна в Солсбері дівчина нібито саме закінчувала ремонт у своєму будинку в РФ і збиралася зробити в ньому дитячу кімнату.

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Юлія Скрипаль

ТАСС

Як відомо, обранця Юлії Скрипаль звали Степан, проте він пропав відразу після її потрапляння в лікарню. За словами Вікторії Скрипаль, він не виходить на зв'язок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня Юлія Скрипаль дала перше інтерв'ю після отруєння. Вона заявила, що сподівається на повернення на батьківщину.

Особа
Сергій Скрипаль
Місце
Росія
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