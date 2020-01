Збили ракетою? Трамп зробив гучну заяву про катастрофу літака МАУ в Ірані

Президент США Дональд Трамп висловив сумніви в тому, що Boeing 737 компанії МАУ зазнав аварії через механічну неполадку.

Про це він сказав журналістам у Білому домі в четвер, 9 січня, передає CNBC. Трамп зазначив – у нього "є підозри", що аварія з Boeing "могла бути чиєюсь помилкою".

"Він летів над досить небезпечним районом. Хтось каже, що це технічна несправність. Я особисто навіть не думаю, що таке питання може стояти", – сказав він.

JUST IN: President Trump on Ukrainian plane crash: "I have my suspicions... It's a tragic thing when I see that, it's a tragic thing. But somebody could have made a mistake on the other side." https://t.co/XFrqZJEPns pic.twitter.com/pm4npge5xV