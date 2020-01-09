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9 січня • оновлено в 20:52
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Збили ракетою? Трамп зробив гучну заяву про катастрофу літака МАУ в Ірані

17.5т
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Президент США Дональд Трамп висловив сумніви в тому, що Boeing 737 компанії МАУ зазнав аварії через механічну неполадку.

Про це він сказав журналістам у Білому домі в четвер, 9 січня, передає CNBC. Трамп зазначив – у нього "є підозри", що аварія з Boeing "могла бути чиєюсь помилкою".

"Він летів над досить небезпечним районом. Хтось каже, що це технічна несправність. Я особисто навіть не думаю, що таке питання може стояти", – сказав він.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Дональд Трамп
Місце
Іран
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
С американского беспилотника?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ясное дело что сбили и сбили ракетой производства РФ
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2 из 6 ответов | показать все
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Артеллерист Моня, А ты у них что, принимал экзамены?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Андрей Донец, ну не умеют макаки иранские стрелять ракетами РФ там полно инструкторов из РФ)))))))
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1
0
Kv Vovik
Kv Vovik
Не досасываете! Только самое важное- на порно хаб Обозреватель
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