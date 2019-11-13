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13 листопада • оновлено в 10:35
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Запитайте Руді: CNN розкрив несподівані факти зв'язку Трампа з українськими бізнесменами

1.9т
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Президент Дональд Трамп щонайменше 10 разів зустрічався із затриманими в США американськими бізнесменами українського походження Левом Парнасом та Ігорем Фруманом.

Про це повідомляє телеканал CNN, що знайшов докази прямих контактів глави Білого дому з підприємцями в період з березня 2014 до грудня 2018 року.

Так, були надані фото, зроблені під час президентської кампанії Трампа. Крім того, підтверджені факти зустрічі на заходах зі збору пожертвувань, особистої вечері з президентом, а також під час святкування Хануки в Білому домі з президентом, віцепрезидентом і особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані.

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Водночас ні адвокати обох затриманих, ні Джуліані, ні представники Білого дому не відповіли на питання про зв'язки Трампа з Фруманом або Парнасом.

"Я їх не знаю. Я нічого не знаю, що вони роблять. Може, вони були клієнтами Руді. Ви маєте запитати Руді", – особисто заявив Трамп.

Парнас і Фруман

Парнас і Фруман

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Рудольф Джуліані
Місце
США
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