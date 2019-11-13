Запитайте Руді: CNN розкрив несподівані факти зв'язку Трампа з українськими бізнесменами

Президент Дональд Трамп щонайменше 10 разів зустрічався із затриманими в США американськими бізнесменами українського походження Левом Парнасом та Ігорем Фруманом.
Про це повідомляє телеканал CNN, що знайшов докази прямих контактів глави Білого дому з підприємцями в період з березня 2014 до грудня 2018 року.
Так, були надані фото, зроблені під час президентської кампанії Трампа. Крім того, підтверджені факти зустрічі на заходах зі збору пожертвувань, особистої вечері з президентом, а також під час святкування Хануки в Білому домі з президентом, віцепрезидентом і особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані.
Водночас ні адвокати обох затриманих, ні Джуліані, ні представники Білого дому не відповіли на питання про зв'язки Трампа з Фруманом або Парнасом.
"Я їх не знаю. Я нічого не знаю, що вони роблять. Може, вони були клієнтами Руді. Ви маєте запитати Руді", – особисто заявив Трамп.
Парнас і Фруман
ВВС
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США 10 жовтня затримали бізнесменів Ігоря Фруман і Лева Парнаса, які допомагали адвокату президента Штатів Дональда Трампа в пов'язаних з Україною справах. Вони займалися збором коштів в комітеті, який допомагав адвокату Руді Джуліані в розслідуванні справи демократа Джо Байдена.
Пізніше в США суд взяв під варту з можливістю застави бізнесменів Фруман і Парнаса, яких підозрюють в порушенні правил фінансування виборчих кампаній. Сума застави – мільйон доларів для кожного.
За даними ЗМІ, вони також працювали на українського бізнесмена Дмитра Фірташа.
Водночас Парнас заявив, що Україна знала, що США заморозять військову допомогу, якщо Київ не почне розслідувати кримінальну справу проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
Також в США заарештували бізнесмена українського походження, громадянина Штатів Андрія Кукушкіна. Його підозрюють у порушенні правил фінансування виборчої кампанії Трампа.
У США заарештували бізнесмена Девіда Корреа, який фігурує в гучній справі проти Ігоря Фрумана і Лева Парнаса.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Імпічмент Трампа" на сайті "OBOZREVATEL".