Записку в Стіну плачу в Єрусалимі можна передати онлайн: як це працює

Єврейська агенція "Сохнут" створила спеціальний сайт, на якому кожен охочий може залишити віртуальну записку для Стіни плачу в Єрусалимі під час пандемії коронавірусу.

Усі отримані в мережі побажання будуть передані до Ізраїлю і вкладені серед каменів. Для того щоб залишити заявку на сайті, необхідно вказати ім'я, прізвище і написати своє прохання.

"Цього року на свята ми не зможемо зібратися всі разом, тому Єврейське агентство допоможе доставити ваші побажання до Єрусалиму, незважаючи на відстань! Ми пропонуємо вам надіслати свої бажання, а ми подбаємо про те, щоб вони були доставлені до Стіни плачу", – йдеться на сайті.

Сайт Стіни плачу доступний кількома мовами: англійською, французькою, російською, іспанською та івритом.

Відзначається, що агентство зобов'язується зберігати конфіденційність даних користувачів, а так само зміст написаного, і не використовувати дані будь-яким іншим чином, крім зазначеної мети.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, добовий приріст зараження коронавірусом в Ізраїлі досяг 8126 випадків, а смертності – 61. Крім того, в країні провели 60 524 тести, з яких рекордні 13% виявилися позитивними. Через це з цим ізраїльтян перевели на посилений карантин.