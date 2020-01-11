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11 січня • оновлено в 20:02
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"Заперечувати було б нерозумно": експерт пояснив, чому в Ірані визнали удар по Boeing

1.3т
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Ірану було б нерозумно заперечувати свою провину за збитий Boeing МАУ при наявності безлічі доказів проти них.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав ізраїльський військовий експерт Марк Бабот. За його словами, в Тегерані зрозуміли, що цього факту більше приховувати не варто і визнали відповідальність.

Він підкреслив, що на записах різних супутників і радарів чітко видно, що український Boeing був збитий в результаті ракетного обстрілу з боку Ірану.

Крах українського "боїнг"

Крах українського "боїнг"

"Факти на обличчя: записи радарів і супутників підтверджують, що саме іранська ракета потрапила в український літак. Іран зрозумів, більше приховувати цей факт не варто і визнав відповідальність. Не думаю, що тепер Трамп пом'якшить свою політику відносно Тегерану, так само не думаю, що щось може загрожувати самому іранському президенту. В них тільки один керівник на сцені", – підкреслив експерт.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тегерані офіційно визнали – український Boeing 737 був помилково збитий іранськими військовими. Заява була зроблена на 3-й день після страшної трагедії, завдяки тиску світових лідерів і даним іноземних розвідок.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Конфлікт США та Ірана Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
Авіакатастрофа Близький схід
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