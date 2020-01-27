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27 січня • оновлено в 16:43
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Причетна розвідка США? З'ясувалися подробиці аварії літака в Афганістані

2.1т
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Стало відомо, що літак, який впав у Афганістані, може виявитися розвідником ВПС США Bombardier E-11.

Це повітряне судно використовується американською авіацією як мобільний повітряний пункт зв'язку та ретранслятор, передає портал Simple flying.

Також було опубліковано відео з місця катастрофи. На записі видно, що корпус транспортного засобу вигорів дощенту, а навколо розкидані уламки.

Місце падіння

Місце падіння

Скриншот

Наразі точно не повідомляється: був літак збитий чи зазнав аварії через технічні причини. Але впав він на території Афганістані, що контролюється Талібаном.

Однак агентство Pajhwok в Twitter повідомляє, що таліби взяли відповідальність за катастрофу літака в провінції Газні. При цьому вони заявили, що були вбиті кілька американських офіцерів і солдатів.

Місце аварії

Місце аварії

Скриншот

Bombardier E-11

Bombardier E-11

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 січня в провінції Газні на сході Афганістану розбився літак. У компанії Ariana Afghan Airlines спростували інформацію про те, що аварії зазнав саме їхній борт, і заявили, що всі заплановані рейси були виконані вдало.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Афганістан
Теги
розбився літак Авіакатастрофа
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Свидомые, расскажите, как самая супер-пупер армия, на которую вы усиленно дрочите, почти 20 лет воюет в этой стране и не контролирует ее территорию? Или Обоз пишет что-то не то?
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