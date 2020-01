Причетна розвідка США? З'ясувалися подробиці аварії літака в Афганістані

Стало відомо, що літак, який впав у Афганістані, може виявитися розвідником ВПС США Bombardier E-11.

Це повітряне судно використовується американською авіацією як мобільний повітряний пункт зв'язку та ретранслятор, передає портал Simple flying.

Також було опубліковано відео з місця катастрофи. На записі видно, що корпус транспортного засобу вигорів дощенту, а навколо розкидані уламки.

Наразі точно не повідомляється: був літак збитий чи зазнав аварії через технічні причини. Але впав він на території Афганістані, що контролюється Талібаном.

Однак агентство Pajhwok в Twitter повідомляє, що таліби взяли відповідальність за катастрофу літака в провінції Газні. При цьому вони заявили, що були вбиті кілька американських офіцерів і солдатів.

After almost Five hours #Talban takes the credit of the Aircraft that crashed in #Ghazni province today , in a statement they said few US officers and soldiers were killed. pic.twitter.com/CQ5TJdTOvs