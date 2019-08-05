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Закрила собою немовля: світ вразила історія жертви теракту у США

1.7т Читати матеріал російською

Під час теракту у супермаркеті в місті Ель-Пасо, штат Техас (США), загинула мати трьох дітей, яка закрила собою немовля.

Її історію розповіли місцеві ЗМІ. 24-річна Джордан Анкондо віддала своє життя заради того, щоб захистити від куль дитину, передає ВВС.

Новини
У США трапився третій теракт за вихідні: багато постраждалих

Джордан Анкондо

Джордан Анкондо

ВВС

Її 19-річна сестра Літа Джамровскі розповіла, що вона купувала шкільні товари для своїх дітей, коли у супермаркеті Walmart відкрили вогонь по відвідувачах.

Мати впала на землю, закривши собою свого двомісячного сина. Немовля зі зламаними кістками лікують в університетському медичному центрі Ель-Пасо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США 3 і 4 серпня у трьох різних містах зловмисники відкрили вогонь по людях. У результаті інцидентів загинуло щонайменше 29 осіб і десятки постраждали.

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Місце
США
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