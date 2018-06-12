"Захід відступить!" У Росії оцінили зазіхання Путіна на Європу

Кремль в особі президента Росії Володимира Путіна обов'язково скористається нинішньою ситуацією розбрату в західному таборі.

Про це пише російський публіцист Лілія Шевцова у своєму блозі на OBOZREVATEL .

"Було би дивно, якби Володимир Путін не спробував використати західні протиріччя. Втім, Росія робила це завжди і навіть зуміла завести своїх "троянських коней" в європейській спільноті в особі угорського прем'єра Орбана, чеського президента Земана, а тепер і італійського прем'єра Конте" , - підкреслила вона.

За словами Шевцової, останні виступи Путіна на Санкт-Петербурзькому форумі, на "прямій лінії" з народом і його інтерв'ю (в першу чергу австрійському телебаченню) говорять, що Кремль вважає, що тріщини в дружбі між Америкою і Європою дозволять Москві не тільки не відступити , але навіть ескалувати свій порядок денний.

"І - Захід відступить!" - озвучила вона головну мету Росії в цьому контексті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами експертів, Путін фактично відкритим текстом заявив про підготовку військової ескалації в Україні.