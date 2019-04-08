Загострення в Лівії: загинуло понад 20 осіб, почалася евакуація іноземців

У Лівії в результаті загострення збройного конфлікту щонайменше 21 людина загинула, 27 були поранені.

Військові дії в країні поновилися з новою силою після того, як фельдмаршал Халіфа Хафтар, якого підтримують Росія і Єгипет, віддав наказ Лівійській національній армії почати наступ на Тріполі, передає BBC.

Голова лівійського уряду Фаїз Сарадж звинуватив Хафтара в зраді і організації військового перевороту.

ООН 7 квітня закликала сторони укласти коротке двогодинне перемир'я, щоб поранених і мирних жителів можна було евакуювати. Незважаючи на заклик, військові дії продовжилися.

Загострення в Лівії GlobalLookPress

Загострення в Лівії GlobalLookPress

Загострення в Лівії GlobalLookPress

Через загострення ситуації Африканське командування збройних сил США вже прийняло рішення про передислокацію своїх військ з Лівії. До евакуації свого персоналу готуються і інші країни.

ООН також планує залишити в країні тільки тих працівників, чия присутність там життєво необхідна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 квітня бої поновилися біля недіючого аеропорту Тріполі, який був однією з основних цілей повстанців Хафтара. Серед інших важливих об'єктів, які вони планують захопити, - національний банк і державний телецентр.

На оборону міста висунулися урядові війська, а також лояльні їм формування самооборони.

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