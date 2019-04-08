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Загострення в Лівії: загинуло понад 20 осіб, почалася евакуація іноземців

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У Лівії в результаті загострення збройного конфлікту щонайменше 21 людина загинула, 27 були поранені.

Військові дії в країні поновилися з новою силою після того, як фельдмаршал Халіфа Хафтар, якого підтримують Росія і Єгипет, віддав наказ Лівійській національній армії почати наступ на Тріполі, передає BBC.

Голова лівійського уряду Фаїз Сарадж звинуватив Хафтара в зраді і організації військового перевороту.

ООН 7 квітня закликала сторони укласти коротке двогодинне перемир'я, щоб поранених і мирних жителів можна було евакуювати. Незважаючи на заклик, військові дії продовжилися.

Загострення в Лівії

Загострення в Лівії

GlobalLookPress

Загострення в Лівії

Загострення в Лівії

GlobalLookPress

Загострення в Лівії

Загострення в Лівії

GlobalLookPress

Новини
Столицю Лівії охопила кривава війна: десятки загиблих

Через загострення ситуації Африканське командування збройних сил США вже прийняло рішення про передислокацію своїх військ з Лівії. До евакуації свого персоналу готуються і інші країни.

ООН також планує залишити в країні тільки тих працівників, чия присутність там життєво необхідна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 квітня бої поновилися біля недіючого аеропорту Тріполі, який був однією з основних цілей повстанців Хафтара. Серед інших важливих об'єктів, які вони планують захопити, - національний банк і державний телецентр.

На оборону міста висунулися урядові війська, а також лояльні їм формування самооборони.

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Місце
Лівія
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
А помните как все начиналось ..... злочинный рэжым .рэволюция дэмократия. А ведь еще несколько лет назад Ливия была процветающим государством со средней ЗП боле 1000 долларов , бесплатным бензином .беспллатными но качественными медициной и образованием. Повелись на американские печеньки и рассказки .
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