Загинув вчитель Путіна: в Росії розбився вертоліт з пасажирами

У російському Підмосков'ї, 14 липня, зазнав аварії вертоліт Robinson, в якому був інструктор президента РФ Володимира Путіна.

"Біля села Панське сталося падіння вертольота Robinson. Загинули двоє перебували на борту", - повідомили в ТАСС.

Фото з місця аварії 112

Пізніше стало відома особистість одного із загиблих. "Це Ігор Нікітін, голова Об'єднаної Федерації надлегкої авіації Росії. Він навчав Президента Володимира Путіна управління надлегким повітряним судном - Дельталети. Особистість пасажира встановлюється. Вертоліт вилетів з аеродрому Шевліно", - написали в телеграм-каналі 112 і опублікували фото загиблого з президентом РФ Володимиром Путіним.

Ігор Нікітін з Путіним 112

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чернівцях сталася надзвичайна подія з пасажирським літаком. Це сталося через бездомного собаки, яка перебувала на злітній смузі.

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