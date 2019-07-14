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Загинув вчитель Путіна: в Росії розбився вертоліт з пасажирами

10.2т Читати матеріал російською

У російському Підмосков'ї, 14 липня, зазнав аварії вертоліт Robinson, в якому був інструктор президента РФ Володимира Путіна.

"Біля села Панське сталося падіння вертольота Robinson. Загинули двоє перебували на борту", - повідомили в ТАСС.

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

112

Пізніше стало відома особистість одного із загиблих. "Це Ігор Нікітін, голова Об'єднаної Федерації надлегкої авіації Росії. Він навчав Президента Володимира Путіна управління надлегким повітряним судном - Дельталети. Особистість пасажира встановлюється. Вертоліт вилетів з аеродрому Шевліно", - написали в телеграм-каналі 112 і опублікували фото загиблого з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Під Сумами розбився вертоліт, є загиблий: перше фото
Ігор Нікітін з Путіним

Ігор Нікітін з Путіним

112

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чернівцях сталася надзвичайна подія з пасажирським літаком. Це сталося через бездомного собаки, яка перебувала на злітній смузі.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Smith Lera
Smith Lera
Карма, вона так, нема нема, а потім раз і вже сталося... Пуйла це саме чекає, хай навіть не сподівається, що його це мене...
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Smith Lera, да что вы за люди такие,это абсурд,как можно глумиться над смертями людей,кто бы они нибыли,как бы ты их ни ненавидел,оставаться нужно человеком,все не без греха,каждого ждет в конце супермаркета касса,соответственно и расплата.(супермаркет сравнен с жизнью,бери что хочешь,но не забывай...),и не вам эту цену устанавливать,каждый получит по заслугам,кто то за корупцию,кто то за обворовывание оборонпрома,кто то за тысячи смертей,каждому отмеряют ровно столько,на сколько он заслужил,и весы там точные,не подкрученные,все до грамма оценят.Но так себя вести ,не достойно порядочного человека,лучше промолчать,т.к в глаза,ты ужп ничего ему не выскажешь,это не мной придумано,это истина.
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Si Kal
Si Kal
Ну пляяяяя....опять чёта йопнулось..рукоаналы,аднака.... Людей,конечно,жалко,что тут скажешь:( но вату -не жалко.
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Litvinenko Nik, Какёл помойный! Ты шо - сепар? Какой на хер Керченский? Его не существует)))
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Куцырь Дмитрий, очередь за Керченским...
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