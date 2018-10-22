В России снова заявили о победе в Сирии, но уже не просто для пиара, а с определенными целями.

Намедни министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о полном разгроме террористической группировки “Исламское государство” в Сирии. И можно было бы переживающим россиянам за сирийскую державу порадоваться окончательной победе над террористами, если бы не целый ряд сомнений и подозрений, вызванных ранее сделанными заявлениями.

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Так, например, в октябре 2017 президент РФ Владимир Путин, на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших воинских и специальных званий и классных чинов, заявил об освобождении 90% территории САР от террористов. В ноябре, в ходе встречи с так называемым президентом Сирии Башаром Асадом Путин упоминал восстановление полной территориальной целостности САР. В декабре 2017 Путин так же заявил об освобождении Сирии от террористов. И так с завидной регулярностью в ходе тех или иных встреч и мероприятий.

Что же до Министра обороны РФ Сергея Шойгу то он так же заявлял о полном разгроме ИГИЛ и освобождении Сирии в декабре 2017, а так же в апреле 2018. Но, важна одна деталь, которая в ходе отчетов и докладов меняет свое значение.

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Дело в том, что в новом заявлении Шойгу говорится об освобождении территории, на которой проживает более 90% населения страны, хотя раньше говорилось об освобождении 90% территории страны.

Так собственно, зачем Россия снова победила в Сирии?

Во-первых, речь не идет непосредственно о понятии победы, а мы видим, как меняется структура нарратива в речах официальных лиц. На сегодняшний день под контролем проправительственных сил отнюдь не 90% территории Сирии, а менее 75%. Поэтому привычные пропаганде 90% теперь интерпретируют как количество проживающих на освобожденных территориях.

Вызвано это тем, что Россия более не может напрямую помогать сирийскому руководству в освобождении территорий, ведь оставшиеся находятся либо в зоне интересов США, либо Турции. И недавний конфуз с Идлибом тому прямое доказательство. Воевать с местными российские наемники горазд, а когда речь заходит о турецких коммандос и морпехах США то акценты сразу меняются.

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Во-вторых, Сергею Шойгу, на фоне оглушительных провалов ГРУ и полной немощности в противостоянии с ФСБ как воздух нужен был новый “победобесный” пиар. И он его получил, убив двух зайцев, напомнив “что он жив” и заменив нарратив 90%. Хотя и эти данные можно с легкостью подать сомнению.

А потому, с учетом традиции и потребностей пропаганды, об окончательной победе над терроризмом в Сирии мы услышим еще неоднократно.