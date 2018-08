Еще полтора года назад в статье "Отель "Mayflower", я обратил внимание на то, что многочисленные расследования связей штаба кандидата Трампа с путинской агентурой, ведущиеся в США Конгрессом, прессой, правоохранительными органами, тогда только начавшей свою работу комиссией Мюллера концентрируются исключительно на возможной помощи российских структур в проведении кампании Трампа (предоставление ему Москвой порочащей соперницу информации, агитация в социальных сетях в ключевых штатах и т.д.).

Напрочь игнорируется гораздо более важная сторона кремлевской деятельности, без которой вообще невозможно было бы понять, а зачем собственно Путин способствовал избранию Трампа.

А именно формирование политики будущей администрации Трампа по отношению к путинской России. Весь 2016 год именно этим интенсивно занималась группа респектабельных вашингтонских pundits, давно уже обслуживающих кремлевские интересы.

Cуть путингейта не в количестве контактов лагеря Трампа с кремлевскими, а в последовательно нараставшем в течение всего 2016 года совпадении внешнеполитических воззрений лично Трампа с набором путинских пожеланий.

За прошедшие полтора года практически ничего не изменилось, идет интенсивный отлов мелких блох (Манафорт, Пейдж, Попадопулус, Коэн). Ключевые операторы беспрецедентного "активного мероприятия" не только не затрагиваются расследованием, но и активно продолжают операцию "Трампнаш", стремясь выжать из нее максимальные для Кремля внешнеполитические и военные дивиденды до её окончательного провала.

Настоящий текст построен следующим образом. Для введения читателей в курс дела воспроизводятся ключевые положения совершенно не потерявшей, к сожалению, актуальности моей статьи от 5 марта 2017 года, сопровождаемые up-dating комментариями по ходу изложения.

* * *

Центральной фигурой, душой и мозгом кремлевской операции "Трампнаш" является президент "Сenter for the National Interest" Dimitri Simes, в советском девичестве лектор-международник ЦК ВЛКСМ Дмитрий Симис. Неважно, был ли появившийся в США в 1973 году советский диссидент Д. Симис уже тогда засланным казачком КГБ, как утверждают многие наблюдатели в Вашингтоне. Каждый раз в ответ на подобное предположение раздавались возмущенные протесты: "Маккартизм! Немедленно прекратите этот чудовищный маккартизм!".

Будем поэтому руководствоваться не предположениями, а бесспорными фактами – аналитической и публицистической деятельностью Simes/Симиса в течение двух последних десятилетий.

В качестве руководителя мозгового центра "Nixon Center", а затем "Center for the National Interest" он выполняет очень специальную роль в американском экспертном сообществе. Его задача – мягко и ненавязчиво постоянно внушать американскому истеблишменту и руководству позиции, выгодные в каждый текущий момент для Кремля.

Делается это весьма искусно, я бы даже сказал, виртуозно. Его тексты концептуально и стилистически неотличимы от стандартного вашингтонского внешнеполитического дискурса на тему американских national interests. Но в каждой статье обязательно появлялся абзац, вкрадчиво выдававший за american national interest какую-нибудь очередную кремлевскую хотелку. А все остальное было солидной шелухой, выполнявшей роль сигнала "я – свой".

Так Лжедмитрий и трудился по мелочам до 2013 года, до бостонского марафона. Теракт Царнаевых (после возвращения старшего брата Тамерлана из восьмимесячной стажировки в ФСБ) открыл новую эпоху в психофизическом воздействии кремлевских операторов на западный истеблишмент и западное общество. Вместо спорадических ad hoc активных мероприятий была выработана системная эмоционально заряженная концепция зомбирования Запада.

"Сотрудничайте с нами или вас будут продолжать взрывать в ваших домах и на ваших улицах" – вот какой сигнал практически дословно посылается из Москвы после каждого крупного теракта в США или в Европе.

Что именно Москва понимает под термином "сотрудничество", чисто конкретно разъяснил добрый следователь Сергей Марков:

"Нужно срочно прекращать конфликт России и Запада из-за Украины. Хунту заменить техническим правительством, изменить Конституцию, убрать неонацистов, провести новые свободные выборы. Киевская хунта – это одно из главных препятствий для совместной борьбы США, ЕС и России против террористов".

Кремлевская мафия почти открытым текстом предлагает Западу крышу от дальнейших терактов, но, разумеется, на своих жестких условиях. То, что Москва имеет агентуру и обладает определенным влиянием в джихадистких структурах, давно не секрет.

Условия этой "крыши" и суть навязываемого Кремлем Западу "сотрудничества" формулируются предельно откровенно: новая "Ялта", раздел сфер влияния, признание исключительного доминирования Москвы на территории бывшего СССР.

Постсоветское пространство должно оставаться под жестким контролем Кремля, чтобы ни одна из его стран не смогла вырваться из цепи посткоммунистических воровских паханатов и тем самым стать крайне нежелательным примером для граждан России.

Таковы цели объявленной Путиным Западу гибридной мировой войны и сформулированные им же условия капитуляции Запада.

Задача Симиса и других подобных ему засланных или завербованных в США "экспертов" – представлять цели, заявленные Путиным, в респектабельном обличье "american national interests".

Кандидатура Трампа, человека мало осведомленного в вопросах внешней политики, чрезвычайно самоуверенного и сделавшего своим коньком лозунг "America First", понимаемый им как отказ США от своих традиционных союзов, оказалась идеальным объектом для вербовочной разработки.

Ключевым успехом Симиса стала согласие Трампа произнести 26 апреля свою первую внешнеполитическую речь "America First will be the major and overriding theme of my administration" в симисовском “Сenter for the National Interest”, этой вашингтонской резидентуре путинского гибридного спецназа.

Разумеется, такому выбору Трампа должна была предшествовать большая предварительная работа Симиса по обработке клиента.

* * *

Тогда у меня не было никакой конкретной информации о такой предварительной работе. Но я знал о ее существовании , исходя из понимания внутренней логики миссии Симиса в США. Поэтому для меня не стала как для всего политического Вашингтона сенсацией появившаяся на Bloomberg 13 августа статья "Kushner’s Ties to Russia-Linked Group Began With Kissinger Lunch". Оказывается 14 марта 2016 Симис организовал ланч в Manhattan Time Warner Center c выступлением Киссинджера, почетного председателя его центра, для небольшой группы приглашенных, включавшей Джареда Кушнера. Темой выступления Киссинджера, давно уже связанного, в том числе и финансово, с Москвой были российско-американские отношения. Завербовав Кушнера демонстрацией ему легендарного Киссинджера, Симис предложил организовать выступление Трампа по внешней политике под эгидой своего Центра в Hotel Mayflower, лично составив список приглашенных. Трамп охотно согласился, тем более что на тот момент все республиканские внешнеполитические гуру избегали его. Над текстом речи Трампа было поручено работать Richard Bart, одному из директоров Центра и официальному лоббисту Газпрома. Печатей негде было ставить на всей этой кампании.

Новини Трамп нагнетает толпу до предела и доводит ее до полоумия

Я и не сомневался, что Киссинджер и его правая рука Том Грэм являются активнейшими участниками операции "Трампнаш" (подробнее в статье "Отель "Waterflower"), но не знал, что старина Киссинджер играл ключевую роль в ней с самого начала.

На том же мероприятии 26 апреля Симис как хозяин заведения представил друг другу двух своих знакомых – Трампа и посла РФ Кисляка, ставшего сегодня в Вашингтоне токсичной суперзвездой. Но я бы не преувеличивал значение Кисляка. Во многом он раздутая фигура отвлечения. Реальным шефом операции "Трампнаш" был не Кисляк, а именно Симис. Кисляк работал на подхвате у Симиса, а не наоборот.

Первые пропутинские прописи в речи Трампа в "Mayflower" звучали довольно обще и осторожно:

"We should seek common ground based on shared interests. Russia, for instance, has also seen the horror of Islamic terrorism.

I believe an easing of tensions and improved relations with Russia – from a position of strength – is possible. Common sense says this cycle of hostility must end. Some say the Russians won’t be reasonable. I intend to find out."

* * *

Как Путин разговаривает с Трампом с позиции силы весь мир видел в Хельсинки.

Постепенно в последующих заявлениях Трампа и его ближайшего окружения из этого пассажа как из личинки начала вылезать вся путинская программа капитуляции Запада.

И вот Трамп уже заявляет, что он не уверен, было ли присоединение Крыма к России аннексией, крайне скептически отзывается об устаревшей, на его взгляд, организации НАТО.

Поощряемый личными похвалами Путина, Трамп начинает беспрерывно восхищаться им и даже призывает его вскрывать электронную почту своей соперницы, очень высоко оценивая деятельность филиала ФСБ организации WikiLeaks.

А какой музыкой сфер прозвучали в Кремле слова близкого к Трампу Гингрича, объявившего капитуляцию Запада от имени будущего президента Трампа! Спикер палаты представителей в 90-х, не маргинал в большой политике, как сам Трамп, а, напротив, cream of the creams американского истеблишмента Ньют Гингрич заявил в ходе кампании, – "Эстония – это пригород Санкт-Петербурга, и я не собираюсь ради нее идти на риск ядерной войны с Россией".

Подобная сентенция уже сама по себе громадная победа двухлетнего откровенного ядерного шантажа Запада Крым Пут Ином.

По существу, это прямое приглашение вежливым зеленым человечкам отправиться в очередной "отпуск". Сначала в Эстонию, далее везде. Интересно, знал ли Гингрич, что он дословно повторяет одновременно аргументацию Сталина 1939 года, объявившего войну Финляндии, якобы самой своей географией угрожавшей безопасности Ленинграда, и риторический вопрос Гитлера, обращенный к Западу "Вы готовы умереть за Данциг?".

Киссинджер и его ближайший советник по России Том Грем уже более 10 лет, так же как Симис, беззаветно и, по всей видимости, далеко не бескорыстно обслуживают интересы Кремля. Прочтите любую их публикацию, чтобы в этом убедиться.

Киссинджер несколько раз встречался с Трампом и, спекулируя своей репутацией знатока Китая, зашел в прокремлевском лоббировании еще с одной стороны, убеждая его идти на большую сделку с Путиным ради возможной в будущем поддержки Россией США в их противостоянии с Китаем. Он лукаво предлагал Трампу повторить стратегическую комбинацию Никсона-Киссинджера 1971 года, поменяв в ней Китай и Россию местами.

А ради ее успеха рекомендовал признать за Россией исключительные права на всем постсоветском пространстве, удовлетворив тем самым ключевые запросы Кремля.

Том Грем же на пару с бывшим шефом СВР генералом Трубниковым еще в 2014 году провел научную конференцию российско-американских "экспертов" в штатском по сохранению Украины в сфере российского доминирования. В январе-феврале 2017 года вся кремлевская капелла в Вашингтоне активно лоббировала назначение Грема на пост посла США в Москве.

* * *

Одним из практических результатов скандального саммита в Хельсинки стала договоренность Путина и Трампа о создании российско-американской группы "экспертов" для рассмотрения всего комплекса российско-американских отношений. Угадайте с трех раз, кого они назначили сопредседателем с американской стороны. Конечно же, неоднократно проверенного в деле, высокооплачиваемого безотказного мальчика по вызову Тома Грэма!

В избрании Трампа Путин увидел для себя шанс невероятной геополитической победы. Той, которую не смогла одержать супердержава СССР за долгие годы холодной войны. А вот, казалось бы, у ничтожной воровской путинской Дзюдохерии появилась возможность получить ее в подарок от американских полезных идиотов, опекаемых щедро проплаченными Кремлем "экспертами".

Отказ США от военной защиты страны-члена НАТО, от принципа ядерного сдерживания означал бы конец НАТО, конец США как мировой державы, уход Запада из Мировой Истории. Это громадный соблазн для идеологов и практиков "Русского Мира", и Путин, несомненно, серьезно размышлял над тем, как таким шансом воспользоваться и как этот шанс максимально увеличить.

* * *

Операция "Трампнаш" во многом закончилась неудачей. Поведение Трампа сплотило на антипутинской основе практически весь политический истеблишмент, после Хельсинки включая и республиканский. Москва подвергается все более жестким экономическим санкциям. Но в важнейшем для Кремля вопросе – размывание и ослабление 5-й статьи Устава НАТО – Трамп превзошел все ожидания. Тем более, что в этой психологической сфере он как лицо, занимающее пост Президента США, может эффективно действовать в одиночку. Его пятиминутная беседа 18 июля с клиническим идиотом Карлсоном, ведущим Fox News, об агрессивных черногорцах, готовых развязать 3-ью мировую войну, аннулировала четырехлетние усилия НАТО по обеспечению обороноспособности Прибалтики и обесценила новый военный бюджет США. Резко увеличила вероятность путинской военной авантюры в Балтии. Любые санкции Москва готова была бы заранее заплатить за такого Трампушку. Шок в Европе от недееспособности "лидера свободного мира" был настолько велик, что в Германии политики впервые заговорили о собственном ядерном оружии. Я обязательно вернусь к теме возросшей угрозы путинского ядерного шантажа в Европе в ближайшей публикации. А пока предлагаю присвоить секретным указом звание Героя России – тов. Симису и гг. Киссинджеру, Грэму, Гингричу, Карлсону и Трампу.

Шампанским в думе была встречена 9 ноября утром победа Трампа в Москве. Симис и Грем отсалютовали очень сходными директивными статьями-инструкциями "A Blueprint for Donald Trump to Fix Relations with Russia" и "Toward a New Equilibrium in U.S.–Russian Relations" для трамповской администрации, искусно облекая путинскую повестку дня в перечень насущных национальных интересов США.

* * *

Важной частью работы Симиса уже после избрания Трампа помимо отеческого попечения заезжих проституток из Барнаула являются его еженедельные сеансы связи из Вашингтона с паханом кремлевских пропагандоном Соловьевым. Они очень поучительны. Это детальная корректировка пропагандистского огня по американской столице: уточнение целей, разбор ошибок.

Тревожно на душе было у Симиса накануне саммита в Хельсинки. Старый мудрый интеллектуал с экрана Скайпа мягко и устало рекомендовал своим кураторам не слишком давить на Трампушку и не слишком демонстрировать превосходство русского вождя. Но он уже знал, что эти кремлевские козлы обязательно поступят наоборот и в первую очередь самый главный из них. И, вообще, в последнее время и на этих сеансах и во время его выступлений на американских СМИ все чаще прорывается его раздражение тупостью как его кураторов так и манипулируемых им американских лохов. Он заметно отличается от своих подельников – Киссинджера и Грэма, которого я довольно хорошо знаю. Для тех служба на Кремль – это прежде всего деньги, очень большие деньги. Они явно не тянут на Всадников Апокалипсиса.

Симис тоже не бессребреник, но в нем чувствуется нечто демоническое и не только во внешности. Он явно упивается своим участием в мировых событиях, своей, если хотите, властью над большими людьми в России и США. Наверное, он мстит им всем. И за то, что талантливый еврейский юноша, сын выдающихся родителей не смог стать ведущим международником в антисемитском СССР. И за то, что несмотря на впечатляющую карьеру так не стал и никогда не станет своим в США.

Если благодаря в том числе и его усилиям Путин решится на маленькую победоносную ограниченную ядерную войну в Европе, то что успеют сказать друг другу на своем последнем сеансе связи – Симис и Соловьев?

Тесные связи Симиса, Грема, Киссинджера с Кремлем и Лубянкой последние лет 10-15 были очевидны всем, кто внимательно следил за изгибами их политологической мысли. Но никогда прежде кремлевская агентура в Вашингтоне не расчехлялась столь откровенно как в ходе этой операции.

Весь 2016, 2017 и 2018 годы они сражались, не жалея ни сил, ни остатков своей репутации, как заброшенный в столицу врага с целью ее захвата элитный спецназ Кремля в гибридной войне, объявленной им Западной цивилизации.

Фундаментальной ценностью этой цивилизации является демократия. Та самая демократия, которая ради принципа свободы всех обязана защищать свободу и своих врагов, стремящихся ее уничтожить.

Не находящиеся на государственной службе граждане США гг. Саймс, Грем, Киссинджер свободны в своем экзистенциальном выборе служить военному преступнику, серийному убийце-уголовнику и крупнейшему в мировой истории вору. К ним не может быть ни малейших претензий у американской правоохранительной системы. Но Америка должна знать своих героев.