Трагедия в Керчи настолько жуткая, что она никак не поддается осмыслению, и, видимо, без достаточной информации будет невозможно понять ни мотив, ни причинно-следственную связь этой трагедии. Но все же коснуться этих событий меня заставили другие обстоятельства, которые явно показали, что российские элиты ждут сигнала для очередного витка агрессии в Украине.

С первых секунд трагедии было возбуждено уголовное дело по статье терроризм, Государственная Дума приняла заявление, что Украина превратилась в террористическое государство, а СМИ устроила вакханалию, призывая к военным действиям в отношении Украины. И после того, как стало ясно, что события в Керчи никак не связаны с готовящейся провокацией, все было спущено на тормоза, и путинский режим снова затих в ожидании своего часа.

Новини Керченский экзамен

Не нужно тешить себя иллюзиями и отвлекаться на штатных клоунов Кремля, которые, погрузившись сами и погрузив своих адептов в полный маразм и средневековье, вызывают друг друга на дуэли, требуя сатисфакцию. Возможно, Золотов и не так умен, но эту постановочную спецоперацию спецслужб принимать за чистую монету, это уже перебор.

Зачем Кремль пиарит Навального и делает из власти неадекватных персонажей? На этот вопрос Путин уже дал ответ. Кремлю кажется, что нотки сумасшествия в отношении ядерного оружия помогут убедить Запад, что ситуация серьезна настолько, что пришло время искать компромиссы.