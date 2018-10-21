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Наталія Гулевська
Наталія Гулевська
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Зачем Кремль пиарит неадекватных

17.4тЧитати матеріал російською

Трагедия в Керчи настолько жуткая, что она никак не поддается осмыслению, и, видимо, без достаточной информации будет невозможно понять ни мотив, ни причинно-следственную связь этой трагедии. Но все же коснуться этих событий меня заставили другие обстоятельства, которые явно показали, что российские элиты ждут сигнала для очередного витка агрессии в Украине.

С первых секунд трагедии было возбуждено уголовное дело по статье терроризм, Государственная Дума приняла заявление, что Украина превратилась в террористическое государство, а СМИ устроила вакханалию, призывая к военным действиям в отношении Украины. И после того, как стало ясно, что события в Керчи никак не связаны с готовящейся провокацией, все было спущено на тормоза, и путинский режим снова затих в ожидании своего часа.

Новини
Керченский экзамен

Не нужно тешить себя иллюзиями и отвлекаться на штатных клоунов Кремля, которые, погрузившись сами и погрузив своих адептов в полный маразм и средневековье, вызывают друг друга на дуэли, требуя сатисфакцию. Возможно, Золотов и не так умен, но эту постановочную спецоперацию спецслужб принимать за чистую монету, это уже перебор.

Зачем Кремль пиарит Навального и делает из власти неадекватных персонажей? На этот вопрос Путин уже дал ответ. Кремлю кажется, что нотки сумасшествия в отношении ядерного оружия помогут убедить Запад, что ситуация серьезна настолько, что пришло время искать компромиссы.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Наталія ГулевськаНаталія Гулевська
Тема
Вибух у Керчі
Місце
Росія
Джерело
Джерело:opentown.org
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Бор Тарас
Бор Тарас
Ну что сказать.Страна непуганых идиотов.Педерация.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Ядерное оружие против Запада он применять побоится, а вот кинуть тактическую ядерную бомбу на "скопление фашистских войск на Донбассе" вполне может. Все понимают, и он тоже, что из-за этого мир атомную войну не начнет. Опять "обеспокоенность", санкции, вето на заседании совбеза ООН и прочая мишура. Но ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО он может начать "испепелять" Запад. Так что пока они там, на Западе, могут спокойно жевать попкорн.
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Исаев Денис, Ты уже из рая пишешь, или только вещи собираешь?
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Исаев Денис
Исаев Денис
Свавильный Николай, Расскажи ка мне умственно отсталая престарелая кастрюля, кто и когда применял ядерное оружие за всю историю его существования? Окажется что это хозяева страны нищего и убогого быдла типа тебя.
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Время искать компромисы будут тогда, когда на сранокозломордой педеРРации жрать стане нечего. И это уже не за горами.
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