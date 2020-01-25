"Заборонено за законом!" У Польщі розгорівся скандал через ОУН-УПА

Українського журналіста, історика Вахтанга Кіпіані затримали на польському кордоні через наявність у нього книги про ОУН-УПА.

Про це він сам повідомили на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що йому знадобилася допомога юриста.

"Сьогодні (24 січня) польська митниця на годину затримала на кордоні через наявність в багажі цієї книги. Цитата – "заборонено ввезення згідно із законом Європейського Союзу". Що, звичайно, неправда. Спасибі юристу за допомогу. Все добре. Їдемо з книгами до Відня", – йдеться в повідомленні.

У коментарях Кіпіані додав, що він дістався до Відня, Австрія. Також колишній глава Українського інституту національної памяті, а нині народний депутат Володимир В'ятрович зазначив під постом, що "все більше західний сусід стає схожим на східного".

Книги по ОУН-УПА Facebook Вахтанг Кіпіані

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Польщі почали пошуки свідків і потерпілих від "геноциду", який нібито здійснили проти поляків члени ОУН-УПА та інші співучасники в 1939-1945 роках.

Раніше колишній народний депутат від "Партії регіонів" Олексій Журавко заявив, що поляки змусили українця з'їсти червоно-чорний прапор ОУН-УПА, який побачили в його авто.

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