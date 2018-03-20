За прикладом Китаю: Путін може стати довічним правителем Росії

Президент Росії Володимир Путін після перемоги на нинішніх виборах глави РФ може ініціювати зміни до конституції країни, щоб забезпечити собі посаду довічного правителя за прикладом "китайської моделі".

Про це в ефірі програми "Кворум" на ObozTV заявив російський журналіст Федір Клименко.

Як зазначив Клименко, в Росії роками вибудовувалася модель переходу від керованої демократії до диктатури.

"У Росії є досить правдоподібний слух, що Путін збирається вносити в ході свого нинішнього терміну конституційні зміни. Згідно з ними всередині російської держави створять ще один орган - держраду", - пояснив він.

Як зазначив журналіст, це калька з китайського варіанта.

"Путін отримає пост голови Держради, буде президент, який буде мати менше повноважень, ніж голова держради. Таким чином, Путін довічно залишиться при владі, як Сі Цзіньпін в Китаї або Гурбангули Бердимухаммедов у Туркменістані", - заявив російський журналіст.