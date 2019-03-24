За прикладом Казахстану: ще в одній країні захотіли перейменувати столицю

Президент Киргизстану Емільбек Каптагаєв запропонував перейменувати столицю Бішкек у місто Манас.

Таким чином на своїй сторінці в Faebook він відреагував на аналогічні дії зі столицею Казахстану, яка тепер називається Нур-Султан.

"Щоб потім, після закінчення якоїсь кількості років, не виникали спокуси, може нам відразу ж потрібно перейменувати столицю в місто Манас? Так було б справедливо з усіх точок зору", – написав він.

Бішкек Sputnik Кыргызстан

Каптагаєв запропонував Бішкекським районом назвати нинішній Свердловський, тому що там знаходиться Пішпекське зміцнення, що називається Ковальською фортецею.

Емільбека Каптагаєв Facebook

"І можливо знаходився поселення Бішкек ... А існування і діяння якогось Бішкек Баатира залишається суперечливим, бо немає жодного історично достовірного джерела, крім легенд, які з якихось незрозумілих підстав із кожним роком обростають новими подробицями", – додав президент Киргизстану.

У коментарях до його посту користувачі запропонували зайнятися реальними проблемами, які існують в державі.

"Займіться реальними проблемами. Досить філонити", "Більше робити нам немає чого, як перейменовувати все і вся в Манас? Споконвічне киргизьке слово і назву Бішкек навіщо міняти на знову Манас? Коли в нас у державі нічого не можуть ділового та корисного запропонувати для ривка до процвітання в країні, то відразу ж починають згадувати про перейменування всього в Манас", – обурилися в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв склав із себе повноваження. Він очолить Раду безпеки республіки.

Виконуючим обов'язки президента Казахстану став спікер парламенту Касим-Жомарт Токаєв.

20 березня він склав присягу і вступив на посаду президента. Першим, що він зробив, перейменував столицю Астану в Нур-Султан.

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