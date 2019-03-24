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За прикладом Казахстану: ще в одній країні захотіли перейменувати столицю

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Президент Киргизстану Емільбек Каптагаєв запропонував перейменувати столицю Бішкек у місто Манас.

Таким чином на своїй сторінці в Faebook він відреагував на аналогічні дії зі столицею Казахстану, яка тепер називається Нур-Султан.

"Щоб потім, після закінчення якоїсь кількості років, не виникали спокуси, може нам відразу ж потрібно перейменувати столицю в місто Манас? Так було б справедливо з усіх точок зору", – написав він.

Бішкек

Бішкек

Sputnik Кыргызстан

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Каптагаєв запропонував Бішкекським районом назвати нинішній Свердловський, тому що там знаходиться Пішпекське зміцнення, що називається Ковальською фортецею.

Емільбека Каптагаєв

Емільбека Каптагаєв

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"І можливо знаходився поселення Бішкек ... А існування і діяння якогось Бішкек Баатира залишається суперечливим, бо немає жодного історично достовірного джерела, крім легенд, які з якихось незрозумілих підстав із кожним роком обростають новими подробицями", – додав президент Киргизстану.

За прикладом Казахстану: ще в одній країні захотіли перейменувати столицю

У коментарях до його посту користувачі запропонували зайнятися реальними проблемами, які існують в державі.

"Займіться реальними проблемами. Досить філонити", "Більше робити нам немає чого, як перейменовувати все і вся в Манас? Споконвічне киргизьке слово і назву Бішкек навіщо міняти на знову Манас? Коли в нас у державі нічого не можуть ділового та корисного запропонувати для ривка до процвітання в країні, то відразу ж починають згадувати про перейменування всього в Манас", – обурилися в мережі.

За прикладом Казахстану: ще в одній країні захотіли перейменувати столицю
За прикладом Казахстану: ще в одній країні захотіли перейменувати столицю
За прикладом Казахстану: ще в одній країні захотіли перейменувати столицю

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Киргизстан
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Тут главное не перепутать. Магас - столица Ингушетии если что...
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Zagorsky Fedor
Zagorsky Fedor
Иппу Хахлов снова и снова, Дурное дело нехитрое!!-:)) А что эти балбесы ещё могут? Улучшить жизнь народа они не смогут никогда, вот и гробят свой народ, ожидая часа, когда можно будет продать пустые безлюдные страны всем тем, кто захочет их купить..Только не понимают тупые безумцы..Никто с ними без народа способного на защиту страны, разговаривать не будет..Просто войдут даже без армейских подразделений..Введут свою полицию и администрацию, и всё. А этих предателей забьют как безродных собак..И правильно сделают, если они до такого смогут довести свой народ и свои страны.
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