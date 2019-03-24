За прикладом Казахстану: ще в одній країні захотіли перейменувати столицю

Президент Киргизстану Емільбек Каптагаєв запропонував перейменувати столицю Бішкек у місто Манас.
Таким чином на своїй сторінці в Faebook він відреагував на аналогічні дії зі столицею Казахстану, яка тепер називається Нур-Султан.
"Щоб потім, після закінчення якоїсь кількості років, не виникали спокуси, може нам відразу ж потрібно перейменувати столицю в місто Манас? Так було б справедливо з усіх точок зору", – написав він.
Бішкек
Sputnik Кыргызстан
Каптагаєв запропонував Бішкекським районом назвати нинішній Свердловський, тому що там знаходиться Пішпекське зміцнення, що називається Ковальською фортецею.
Емільбека Каптагаєв
"І можливо знаходився поселення Бішкек ... А існування і діяння якогось Бішкек Баатира залишається суперечливим, бо немає жодного історично достовірного джерела, крім легенд, які з якихось незрозумілих підстав із кожним роком обростають новими подробицями", – додав президент Киргизстану.
У коментарях до його посту користувачі запропонували зайнятися реальними проблемами, які існують в державі.
"Займіться реальними проблемами. Досить філонити", "Більше робити нам немає чого, як перейменовувати все і вся в Манас? Споконвічне киргизьке слово і назву Бішкек навіщо міняти на знову Манас? Коли в нас у державі нічого не можуть ділового та корисного запропонувати для ривка до процвітання в країні, то відразу ж починають згадувати про перейменування всього в Манас", – обурилися в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв склав із себе повноваження. Він очолить Раду безпеки республіки.
Виконуючим обов'язки президента Казахстану став спікер парламенту Касим-Жомарт Токаєв.
20 березня він склав присягу і вступив на посаду президента. Першим, що він зробив, перейменував столицю Астану в Нур-Султан.
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