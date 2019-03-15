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ПолітикаЕкономіка

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"За мною "жорсткі люди!" Трамп зробив зловіщу заяву

1.4тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп зробив досить зловіщу заяву, в якій пообіцяв, що його політичним опонентам може бути "дуже погано".

За його словами, ліві політики у США прикидаються "милими і жорсткими", у той час як є "злісними". Про це він розповів в інтерв'ю Breitbart News.

При цьому американський лідер пригрозив, що у нього є підтримка "жорстких людей" — поліції, армії і навіть байкерів, які, однак, не грають у "жорстку гру" без достатніх на те підстав.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

"Але ліві грають мило і жорстко. Уся ця нісенітниця, якою вони займаються в конгресі... всі ці розслідування... Знаєте, те, що вони роблять, — гидко. Республіканці так ніколи не грали", — сказав Трамп.

На порівняння правих і лівих політиків американського лідера наштовхнув питання про колишнього спікера конгресу США Пола Райана, якого Трамп у тому ж інтерв'ю звинуватив у перешкоджанні розслідуванню республіканської партії щодо лівих політичних опонентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що адміністрація президента Дональда Трампа планує закрити всі міжнародні офіси служби громадянства та імміграції США в 21 країні.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Ах, какие есть жёсткие люди! Я ему отдалась при луне - он, подлец, мои девичьи груди завязал узелком на спине!" (с) :-)))
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