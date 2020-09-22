Світ не раз був на межі Третьої світової: ядерні помилки, які могли знищити Землю

Не один десяток разів людство опинялося під загрозою помилково завданого ядерного удару. Так, зокрема, системи попередження про ракетний напад регулярно помилково спрацьовували в період холодної війни між США і СРСР (1946 – кінець 1980-х).

Деякі історики вважають, що подібні ситуації несли загрозу життю на Землі, оскільки, на їхню думку, світ перебував на порозі глобальної ядерної війни. Про найгучніші випадки підняття тривоги через помилкові попередження про ракетний удар читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Карибська криза і ракети для СРСР

28 жовтня 1962 року, в розпал Карибської кризи, на чотири секретні ракетні бази на Окінаві надійшов наказ про запуск крилатих термоядерних ракет Mark 28 по СРСР.

Інструкцію прислали радіозв'язком, шифр збігався з тим, що був у секретному конверті з інструкціями. Однак коли керуючий пуском капітан Вільям Бассет розкрив конверт з координатами, виявилося, що три з чотирьох передбачуваних цілей перебувають поза межами СРСР.

Тоді офіцер зателефонував до центру управління і збрехав про те, що не отримав чіткого наказу. Він також скомандував двом солдатам застрелити чергового офіцера, якщо той спробує запустити ракети.

У результаті було отримано вказівки не відкривати вогонь. Про цей інцидент стало відомо тільки в 2015 році – через чотири роки після смерті Бассета.

Ведмідь-порушник

За три дні до цього, 25 жовтня 1962 року охоронець в командно-спостережному пункті в Дулут, штат Міннесота, помітив тінь, що рухалася вздовж паркану. Він вистрілив у порушника і підняв тривогу, зробивши висновок, що це початок атаки СРСР. На сусідніх авіабазах ввімкнулася сигналізація.

На одній з баз, у Волк-Філд, випадково натиснули не на ту кнопку, і замість стандартного попередження системи безпеки включилася сирена, яка означала зліт по тривозі.

Пілоти кинулися до своїх машин, готові злетіти з ядерною зброєю на борту. Їм сказали, що це не навчальний виліт, і вони були впевнені, що почалася Третя світова.

Як виявилося, нападу в Дулуті не було – порушником був ведмідь. Однак на авіабазі Волк-Філд про це не знали. Бомбардувальників перехопили на злітній смузі, коли вони вже запустили двигуни – один з військових виїхав їм назустріч на вантажівці.

Хибна тривога і Хрущов у Нью-Йорку

5 жовтня 1960 року в NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки) отримали сигнал про масований ядерний удар СРСР зі станції далекого виявлення, що в Гренландії.

У офіцерів, які обробляли дані, одразу виникли підозри. Справа в тому, що в той же день в Нью-Йорку перебував Микита Хрущов, який відвідав Генассамблею ООН. Як виявилося, збій дала автоматика США: радіосигнал, відбитий від Місяця, спровокував помилкове спрацьовування систем.

Обдурена Сонцем система "Око"

О 00:15 26 вересня 1983 року на гарнізоні Серпухов-15 система засікла пуски балістичних ракет "Мінітмен" з території США. На прийняття рішення про зустрічний удар у відповідь було менше години.

Підполковник Ракетних військ стратегічного призначення Станіслав Петров, який виконував обов'язки чергового, негайно оголосив бойову тривогу. При цьому на екранах відеоконтрольних пристроїв, які мали передати зображення факела ракети, що виходить з шахти, все було в нормі. Супутники системи "Око" тим часом повідомили ще про три пуски ракет з тієї ж точки.

Петров взяв відповідальність на себе і передав нагору повідомлення про помилкове спрацьовування системи попередження про ракетний напад. Виявилося, що передбачуване місце пуску ракет було на лінії між освітленою і неосвітленою частинами Землі, і сонячні промені, що відбивалися від хмар, засвітили датчики "Ока". Ці події було розсекречено лише десять років по тому.

"Ядерна валізка" і дослідницька ракета Норвегії

25 січня 1995 Борис Єльцин став першим світовим лідером, який активував так звану "ядерну валізку" – електронний пристрій, через яке вище керівництво країни віддає наказ про приведення до дії ядерної зброї.

Так, радари Росії зафіксували біля берегів Норвегії ракету, що було схоже на пуск бойової балістичної ракети з атомного підводного човна. Ракетні війська стратегічного призначення були приведені в повну бойову готовність. "Ядерні валізки" активували у президента Єльцина, міністра оборони Павла Грачова і начальника Генштабу Михайла Колесникова.

Однак за кілька хвилин з'ясувалося, що ракета віддаляється від території Росії, і, таким чином, не є небезпечною. Виявилося, що це була дослідницька ракета з науковим обладнанням для вивчення полярних сяйв. Влада Норвегії була вражена такою реакцією російської сторони, оскільки про випробування попереджали ще за місяць до пуску.

Як пише BBC, з моменту винаходу ядерної зброї світ щонайменше 22 рази опинявся на небезпечній межі. Причому часто помилкова тривога піднімалася через такі, на перший погляд, невинні речі, як, наприклад, зграя лебедів, Місяць, дрібні неполадки з комп'ютером або сонячна буря.

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