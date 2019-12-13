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13 грудня • оновлено в 19:09
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За крок від імпічменту: Палата представників затвердила обвинувачення у справі Трампа

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У п'ятницю, 13 грудня, комітет з судових питань Палати представників США на засіданні схвалив дві статті про імпічмент проти президента Дональда Трампа.

Тепер статті передадуть на голосування в Палату представників. Про це повідомляє CNN.

Американського лідера звинувачують у зловживанні владою і перешкоджанні Конгресу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

ВВС

Відомо, що утвердження статей підтримали 23 члени комітету, 17 висловилися проти – все республіканці.

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Конкретна дата голосування ще не встановлена, але представники Демократичної партії раніше заявляли, що воно може відбутися в середу, 18 грудня.

Палата представників затвердила обвинувачення у справі Трампа

Палата представників затвердила обвинувачення у справі Трампа

Демократи мають більшість в Палаті представників, тому є велика ймовірність, що статті будуть затверджені. У разі позитивного голосування, довідка перейде у Сенат, який проведе судовий розгляд, щоб вирішити, чи потрібно усунути Трампа з посади. Більшість в Сенаті мають республіканці.

Якщо Палата представників схвалить статті, Трамп стане третім президентом в історії США, який буде проходити через процедуру імпічменту.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

  • Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.

  • Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.

  • При цьому він заявив, що процедура, розпочата американською демократичною партією, є державним переворотом.

  • Сам Зеленський сказав, що на нього ніхто не тиснув.

  • На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Свідчення за зачиненими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі та експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.

  • 15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.

  • Юридичний комітет Палати представників США у зв'язку з можливим імпічментом американського президента Дональда Трампа опублікував оновлений звіт про цю процедуру.

  • 10 грудня Трампу офіційно озвучили звинувачення.

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Тема
Імпічмент Трампа
Особа
Дональд Трамп
Місце
США Вашингтон
Тег
конгрес США
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