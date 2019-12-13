За крок від імпічменту: Палата представників затвердила обвинувачення у справі Трампа

У п'ятницю, 13 грудня, комітет з судових питань Палати представників США на засіданні схвалив дві статті про імпічмент проти президента Дональда Трампа.

Тепер статті передадуть на голосування в Палату представників. Про це повідомляє CNN.

Американського лідера звинувачують у зловживанні владою і перешкоджанні Конгресу.

Дональд Трамп ВВС

Відомо, що утвердження статей підтримали 23 члени комітету, 17 висловилися проти – все республіканці.

Конкретна дата голосування ще не встановлена, але представники Демократичної партії раніше заявляли, що воно може відбутися в середу, 18 грудня.

Палата представників затвердила обвинувачення у справі Трампа

Демократи мають більшість в Палаті представників, тому є велика ймовірність, що статті будуть затверджені. У разі позитивного голосування, довідка перейде у Сенат, який проведе судовий розгляд, щоб вирішити, чи потрібно усунути Трампа з посади. Більшість в Сенаті мають республіканці.

Якщо Палата представників схвалить статті, Трамп стане третім президентом в історії США, який буде проходити через процедуру імпічменту.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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