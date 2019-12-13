За крок від імпічменту: Палата представників затвердила обвинувачення у справі Трампа

У п'ятницю, 13 грудня, комітет з судових питань Палати представників США на засіданні схвалив дві статті про імпічмент проти президента Дональда Трампа.
Тепер статті передадуть на голосування в Палату представників. Про це повідомляє CNN.
Американського лідера звинувачують у зловживанні владою і перешкоджанні Конгресу.
Дональд Трамп
ВВС
Відомо, що утвердження статей підтримали 23 члени комітету, 17 висловилися проти – все республіканці.
Конкретна дата голосування ще не встановлена, але представники Демократичної партії раніше заявляли, що воно може відбутися в середу, 18 грудня.
Палата представників затвердила обвинувачення у справі Трампа
Демократи мають більшість в Палаті представників, тому є велика ймовірність, що статті будуть затверджені. У разі позитивного голосування, довідка перейде у Сенат, який проведе судовий розгляд, щоб вирішити, чи потрібно усунути Трампа з посади. Більшість в Сенаті мають республіканці.
Якщо Палата представників схвалить статті, Трамп стане третім президентом в історії США, який буде проходити через процедуру імпічменту.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
При цьому він заявив, що процедура, розпочата американською демократичною партією, є державним переворотом.
Сам Зеленський сказав, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Свідчення за зачиненими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі та експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.
Юридичний комітет Палати представників США у зв'язку з можливим імпічментом американського президента Дональда Трампа опублікував оновлений звіт про цю процедуру.
10 грудня Трампу офіційно озвучили звинувачення.
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