За два місяці до офіційних даних: в Британії розсекретили дату появи COVID-19

Експерти визнали, що COVID-19 міг з'явиться у Великобританії ще на початку грудня – майже за два місяці до того, як був оголошений перший офіційний випадок зараження.

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Як повідомляє DailyMail, виходячи з витоку урядових даних Китаю, можна припустити, що перший випадок в їх країні трапився 17 листопада. Отже, і в Британії він міг потрапити куди раніше, ніж 31 січня, коли зареєстрували першого хворого.

Через місяці пандемії, британці дізналися більше про симптоми COVID-19 і деякі почали стверджувати, що стикалися з ними ще на початку грудня. Так, Кетрін Майер, вдова гітариста Gang of Four Енді Гілла, вважає, що у її чоловіка була саме ця хвороба.

64-річний музикант на початку грудня повернувся з виступу в Китаї, після чого був госпіталізований з пневмонією. Його стан різко погіршувався, а в організмі зменшився рівень кисню. Через два тижні перебування в лікарні він помер від відмови органів. У той же час в лікарню з легеневою інфекцією потрапив і його 26-річний тур-менеджер.

Енді Гілл і Кетрін Майер DailyMail

Після Майер спілкувалася з доктором, лікувавшим її чоловіка і той підтвердив, що це дійсно міг бути COVID-19.

"Під час хвороби Енді ми не до кінця розуміли, чому його здоров'я так різко погіршується. Але як тільки ми дізналися більше про COVID-19, ми зрозуміли, що це дійсно міг бути він", – розповів лікар.

IT-консультант Дарен Бленд 19 січня повернувся з гірськолижного курорту в Австрії, який зараз вважається одним з осередків поширення COVID-19, так як пов'язаний з багатьма країнами. Дарен впевнений, що міг заразити і свою сім'ю – дружину і двох дочок.

"Я хворів 10 днів. Це було жахливо, я не міг встати, працювати, у мене збивалося дихання", – розповів він.

Дарен Бленд DailyMail

З іншого австрійського курорту повернувся і Ендрю Соппітт. Він теж переніс респіраторне захворювання, яке зараз оцінює як COVID-19. Для підтвердження цього він навіть зробив тест на антитіла і той дав позитивний результат. Однак цей тест був куплений у приватній компанії, що не дає гарантій його точності.

Доктор Стівен Бейкер з Кембриджа зазначив, що ймовірність появи вірусу в Британії в грудні є.

"Взимку всюди застуда, грип і так далі. Наприклад, в Ухані з'явився COVID-19, але люди про нього нічого не знали. Вони подорожували з країни і в країну. Чи могли серед них бути заражені? Можливо. Тоді чи є ймовірність того, що вони передали вірус і до Великобританії? Так, цілком можливо", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французькі лікарі заявили, що COVID-19 в країні міг з'явитися набагато раніше, ніж там було підтверджено перші офіційні випадки зараження (24 січня).

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