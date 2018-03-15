З відкритим вторгненням: Арестович заявив про війну з РФ до 2030 року

Росія має намір вести гібридну війну проти Заходу ще як мінімум до 2030 року, при цьому не виключено, що Кремль навіть піде на відкрите військове вторгнення в країни ЄС.

Про це заявив військовий експерт і політичний аналітик Олексій Арестович, який вважає, що Російське керівництво повністю або майже повністю віддає собі звіт в тому, що відбувається, тому ставки в грі на загострення весь час підвищуються.

Як зазначив він у інтерв'ю "Апострофу" 2017 рік був куди більш мирним порівняно з початком 2018 го, і маховик буде розкручуватися далі.

"Зараз, коли Путін знову сяде на трон і отримає умовну легітимність на шість років вперед, все буде йти тільки до загострення. Ніякого іншого виходу немає, причому це стосується обох сторін. Ми стрімко, системно і цілеспрямовано просуваємося до серйозного конфлікту світового масштабу між Росією і Заходом. Треба правильно розуміти, що він, по-перше, вже йде, а, по-друге, не прийме форму обміну ядерними ударами", - підкреслив Арестович.

За його словами, це буде низка "специфічних зіткнень, які цілком личать за формою і змістом 21-му століттю".

"Гібридна майже світова війна, по всіх колишніх фронтах Холодної війни. І вона (увага!) Не закінчиться, поки Росія не знайде форму нової імперії, а Захід не пройде свою кризу. За цей час дуже багато чого відбудеться, а терміни - це приблизно 2030-2035 рік, не раніше. будуть періоди дуже жорсткого загострення, наприклад, пряма військова операція в Європі по обидва боки, а будуть періоди, коли війна буде під килим, будуть душити і труїти один одного", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив про продовження "точкового терору" збоку Росії в Україні.