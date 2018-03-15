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ПолітикаЕкономіка

З відкритим вторгненням: Арестович заявив про війну з РФ до 2030 року

7.4тЧитати новину російською

Росія має намір вести гібридну війну проти Заходу ще як мінімум до 2030 року, при цьому не виключено, що Кремль навіть піде на відкрите військове вторгнення в країни ЄС.

Про це заявив військовий експерт і політичний аналітик Олексій Арестович, який вважає, що Російське керівництво повністю або майже повністю віддає собі звіт в тому, що відбувається, тому ставки в грі на загострення весь час підвищуються.

Як зазначив він у інтерв'ю "Апострофу" 2017 рік був куди більш мирним порівняно з початком 2018 го, і маховик буде розкручуватися далі.

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"Зараз, коли Путін знову сяде на трон і отримає умовну легітимність на шість років вперед, все буде йти тільки до загострення. Ніякого іншого виходу немає, причому це стосується обох сторін. Ми стрімко, системно і цілеспрямовано просуваємося до серйозного конфлікту світового масштабу між Росією і Заходом. Треба правильно розуміти, що він, по-перше, вже йде, а, по-друге, не прийме форму обміну ядерними ударами", - підкреслив Арестович.

За його словами, це буде низка "специфічних зіткнень, які цілком личать за формою і змістом 21-му століттю".

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"Гібридна майже світова війна, по всіх колишніх фронтах Холодної війни. І вона (увага!) Не закінчиться, поки Росія не знайде форму нової імперії, а Захід не пройде свою кризу. За цей час дуже багато чого відбудеться, а терміни - це приблизно 2030-2035 рік, не раніше. будуть періоди дуже жорсткого загострення, наприклад, пряма військова операція в Європі по обидва боки, а будуть періоди, коли війна буде під килим, будуть душити і труїти один одного", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив про продовження "точкового терору" збоку Росії в Україні.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Олексій Арестович
Місце
Росія
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